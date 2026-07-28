La federazione europea ha bocciato il progetto con parole nette. Le proposte, secondo la Uefa, "superano un limite che le istituzioni che governano il calcio non dovrebbero mai oltrepassare". Il punto è che, sostiene l'organismo guidato da Aleksander Ceferin, "l'anima e la governance del calcio non sono beni da svendere, soprattutto in assenza di trasparenza su chi ne tragga profitto finanziario". E la chiusura è un affondo diretto: "Nessuno di noi è il proprietario del calcio. Non spetta alla Fifa venderlo".