Introduzione
Il giocatore simbolo del Milan si è spento a 66 anni. Il leggendario rossonero era malato da tempo: lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Molti i messaggi di ricordo e di cordoglio, a partire da quello della sua squadra del cuore.
Quello che devi sapere
Il messaggio del Milan
"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo”. Queste le parole del comunicato del club rossonero nell'annunciare la scomparsa di Franco Baresi. "Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre", conclude il messaggio del Milan.
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Il ricordo della curva Sud
"Inimitabile bandiera rossonera. 6 per sempre, capitano". Così, con una storia su Instagram, insieme alla foto in bianco e nero del volto di Franco Baresi, la Curva Sud del Milan saluta il campione rossonero nel giorno della sua morte.
Per approfondire:
Addio Franco Baresi, il post del Milan: "Per sempre Capitano"
Il ricordo della Juventus
“Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e ad @acmilan in questo momento di profondo dolore", il messaggio della Juve su X.
Il messaggio dell’Inter
“Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all'AC Milan in questo momento di dolore”, scrive l’Inter sui suoi canali social.
Gli altri messaggi dal mondo del calcio
Tra i messaggi dal mondo del calcio, anche quello della Lega Calcio Serie A che “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento”.
Mentre la Lazio scrive: "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan".
Malagò: "Il calcio italiano perde una delle sue leggende"
Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri e il Ct Roberto Mancini piangono la scomparsa di Franco Baresi. Lo scrive la Federcalcio in una nota. "Il calcio italiano perde una delle sue leggende - dichiara il presidente federale Giovanni Malagò - un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica, che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della Nazionale, quella Nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale diventandone uno dei simboli più gloriosi".
Meloni: "Baresi esempio di lealtà, serietà e dedizione"
E un messaggio è arrivato anche dalla premier Meloni che, su X, ha scritto: "Con la scomparsa di Franco Baresi, l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Capitano del Milan e della Nazionale, ha indossato gli stessi colori per un'intera carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità. Ha dimostrato che si può diventare leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio più sincero cordoglio".
Salvini: "Eroe rossonero, per me eri e resterai il vero Milan"
"Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero. Franco Baresi. Piscinin. Kaiser Franz. Un simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre. Eroe rossonero, per me eri e resterai il vero Milan, il vero calcio. 6 per sempre Capitano. Vola con la tua curva. Sei stato e resterai la nostra bandiera", scrive il leader della Lega, Matteo Salvini.
Sala: "Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo"
Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso sulle sue pagine social il "profondo cordoglio" per la morte di Franco Baresi, a nome di tutta la città. "Non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l'Italia nel mondo - ha scritto Sala -. Milano lo ricorderà".