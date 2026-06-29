Mondiali Fifa 2026, il tabellone con il calendario delle partite, da sedicesimi a finaleSport
Introduzione
Prosegue la rassegna calcistica che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Terminata la fase a gironi, si continua con gli scontri a eliminazione diretta, dai sedicesimi alla finalissima, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. L’allargamento del format alle iniziali 48 squadre ha portato alla novità del turno dei sedicesimi, introdotti per la prima volta in questa edizione. Ecco il calendario completo del tabellone e di tutte le partite, con gli orari italiani e gli stadi in cui vengono disputate.
Quello che devi sapere
Il calendario e i risultati dei 16esimi di finale
La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 è iniziata nella serata italiana di domenica 28 giugno con i sedicesimi di finale. Ecco tutte le partite:
- Domenica 28 giugno, Sudafrica-Canada 0-1;
- Lunedì 29 giugno, Brasile-Giappone (ore 19:00, NRG Stadium di Houston);
- Lunedì 29 giugno, Germania-Paraguay (ore 22:30, Gilette Stadium di Foxborough, Boston);
- Martedì 30 giugno, Olanda-Marocco (ore 3:00, Estadio BBVA Monterrey, Guadalupe);
- Martedì 30 giugno, Costa d’Avorio-Norvegia (ore 19:00, AT&T Stadium di Arlington, Dallas);
- Martedì 30 giugno, Francia-Svezia (ore 23:00, MetLife Stadium, East Rutherford, New York);
- Mercoledì 1 luglio, Messico-Ecuador (ore 3:00, Estadio Azteca, Città del Messico);
- Mercoledì 1 luglio, Inghilterra-Congo (ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium di Atlanta);
- Mercoledì 1 luglio, Belgio-Senegal (ore 22:00, Lumen Field di Seattle);
- Giovedì 2 luglio, Stati Uniti-Bosnia (ore 2:00, Levi's Stadium, Santa Clara, San Francisco);
- Giovedì 2 luglio, Spagna-Austria (ore 21:00, SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles);
- Venerdì 3 luglio, Portogallo-Croazia (ore 1:00, BMO Field di Toronto);
- Venerdì 3 luglio, Svizzera-Algeria (ore 5:00, BC Place di Vancouver);
- Venerdì 3 luglio, Australia-Egitto (ore 20:00, AT&T Stadium, Arlington, Dallas);
- Sabato 4 luglio, Argentina-Capo Verde (ore 0:00, Hard Rock Stadium, Miami Gardens);
- Sabato 4 luglio, Colombia-Ghana (ore 3:30, Arrowhead Stadium, Kansas City).
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Ottavi di finale
- Sabato 4 luglio, Canada vs Olanda/Marocco (ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Sabato 4 luglio, Germania/Paraguay vs Francia/Svezia (ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia);
- Domenica 5 luglio, Brasile/Giappone vs Costa d’Avorio/Norvegia (ore 22:00, MetLife Stadium a East Rutherford, New York);
- Lunedì 6 luglio, Messico/Ecuador vs Inghilterra/DR Congo (ore 02:00, Stadio Azteca a Città del Messico);
- Lunedì 6 luglio, Portogallo/Croazia vs Spagna/Austria (ore 21:00, AT&T Stadium, Arlington, Dallas);
- Martedì 7 luglio, Stati Uniti/Bosnia vs Belgio/Senegal (ore 02:00, Lumen Field a Seattle);
- Martedì 7 luglio, Argentina/Capo Verde vs Australia/Egitto (ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Martedì 7 luglio, Svizzera/Algeria vs Colombia/Ghana (ore 22:00, BC Place a Vancouver).
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Quarti di finale
- Giovedì 9 luglio (ore 22:00, Gillette Stadium a Foxborough, Boston);
- Venerdì 10 luglio (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood, Los Angeles);
- Sabato 11 luglio (ore 23:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Domenica 12 luglio (ore 03:00, Arrowhead Stadium a Kansas City).
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Semifinali
- Martedì 14 luglio (ore 21:00, AT&T Stadium, Arlington, Dallas);
- Mercoledì 15 luglio (ore 21:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta).
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Finale per il terzo posto
- Sabato 18 luglio (ore 23:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens).
Finale
- Domenica 19 luglio (ore 21:00, MetLife Stadium a East Rutherford, New York).
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