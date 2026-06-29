Introduzione

Prosegue la rassegna calcistica che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Terminata la fase a gironi, si continua con gli scontri a eliminazione diretta, dai sedicesimi alla finalissima, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. L’allargamento del format alle iniziali 48 squadre ha portato alla novità del turno dei sedicesimi, introdotti per la prima volta in questa edizione. Ecco il calendario completo del tabellone e di tutte le partite, con gli orari italiani e gli stadi in cui vengono disputate.