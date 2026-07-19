Mondiali 2026, Inghilterra batte Francia nella finalina per 6 a 4

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Mondiali 2026, una finalina pazzesca: Inghilterra batte Francia 6 a 4

Sport
©Getty

L'Inghilterra chiude i Mondiali 2026 al terzo posto battendo la Francia 6-4 nella finale di Miami. Avanti 4-0 all'intervallo con la tripletta di Bukayo Saka, i Tre Leoni resistono alla rimonta dei Bleus e tornano sul podio iridato sessant'anni dopo il titolo del 1966. Nell'ultima gara dell'era Deschamps, Kylian Mbappé diventa il miglior marcatore nella storia dei Mondiali

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L'Inghilterra sale sul gradino più basso del podio ai Mondiali 2026. Nella finale per il terzo posto, giocata a Miami, i Tre Leoni hanno superato la Francia per 6-4 al termine di una gara dai due volti: avanti 4-0 all'intervallo, gli uomini di Thomas Tuchel hanno poi retto all'assalto dei Bleus nella ripresa. È il miglior piazzamento iridato dell'Inghilterra dai tempi del trionfo del 1966. Nella stessa notte, all'ultima partita da commissario tecnico della Francia, Kylian Mbappé è entrato nella storia diventando il capocannoniere di tutti i tempi della manifestazione.

Mondiali 2026
©Getty

Primo tempo a senso unico

L'avvio è tutto inglese. Dopo appena tre minuti Declan Rice sblocca il risultato, poi al 18' arriva il raddoppio di Ezri Konsa. Prima dell'intervallo sale in cattedra Bukayo Saka, che firma una doppietta e manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-4. Un parziale che sembra indirizzare la sfida senza appello.

epa13119668 Bukayo Saka of England celebrates scoring the 0-4 goal during the FIFA World Cup 2026 3rd place playoff match France against England, in Miami, Florida, USA, 18 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Bukayo Saka - ©Ansa

La rimonta francese si ferma a metà

Nella ripresa la Francia cambia volto. Come sottolinea Reuters, Deschamps rimette in sesto una difesa apparsa in confusione inserendo Dayot Upamecano e Lucas Digne, e i Bleus rientrano in partita. Kylian Mbappé accende la reazione con una doppietta, con in mezzo la rete di Bradley Barcola che riporta i transalpini in scia. L'aggancio, però, non arriva: all'87' Saka trasforma un calcio di rigore, completa la tripletta personale e riporta l'Inghilterra sul 5-3. Ousmane Dembélé accorcia ancora al 96', ma è l'ultima fiammata francese.

Bellingham chiude i conti

A mettere il sigillo definitivo è Jude Bellingham, che fissa il punteggio sul 6-4. Dieci reti complessive, una girandola di emozioni nel finale e il terzo posto che resta saldamente inglese. Per i Tre Leoni è il ritorno tra le prime tre del mondo per la prima volta dal Mondiale conquistato in casa nel 1966, dopo un torneo chiuso in semifinale dalla beffa contro l'Argentina.

epa13119702 Kylian Mbappe of France celebrates scoring the 1-4 goal during the FIFA World Cup 2026 3rd place playoff match France against England, in Miami, Florida, USA, 18 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Kylian Mbappé - ©Ansa

Mbappé nella storia dei Mondiali

La serata consegna anche un primato individuale. Con la doppietta di Miami, Mbappé sale a quota 10 reti in questa edizione e, secondo Reuters, diventa il miglior marcatore nella storia dei Mondiali con 22 gol totali, superando di una lunghezza Lionel Messi, atteso in campo domenica nella finale contro la Spagna. Il capitano francese guida inoltre la classifica per la Scarpa d'Oro con due gol di vantaggio proprio sull'argentino. Nella stessa gara, il compagno di squadra Michael Olise ha firmato il suo settimo assist del torneo, nuovo record nella storia della competizione: meglio dei sei di Pelé nel 1970, sempre secondo l'agenzia britannica.

epa13119698 France's head coach Didier Deschamps leaves the pitch at half-time during the FIFA World Cup 2026 3rd place playoff match France against England, in Miami, Florida, USA, 18 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Didier Deschamps - ©Ansa

L'addio di Deschamps

La finale di Miami segna la fine di un'era per la Francia. Didier Deschamps lascia la panchina dei Bleus dopo quattordici anni e 185 partite alla guida della nazionale, come ricorda Reuters. Un ciclo che ha portato Parigi al titolo mondiale del 2018 e a due finali, chiuso ora ai piedi del podio nella notte statunitense.

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