Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Svelati i primi kit che saranno utilizzati nella prossima stagione. A fare da apripista è stata la Juventus, che ha già indossato la nuova divisa nel corso dello sfortunato match con la Fiorentina. A seguire sono arrivate le ufficialità dei campioni d'Italia dell'Inter e del Bologna
- La stagione 2025/26 della Serie A è a un passo dalla conclusione e già si guarda alla prossima con la presentazione dei primi kit ufficiali per l'anno che verrà. Ad aprire le danze è stata la Juventus, che ha già fatto esordire la nuova divisa nel corso dell'ultimo match casalingo con la Fiorentina
- Un esordio sfortunato, alla luce della sconfitta con i viola, che ha macchiato la prima di una maglia che sembra però essere stata apprezzata dai tifosi. Gradito, in particolare, il ritorno alle tradizionali strisce bianconeri, senza le rivisitazioni degli anni passati
- Dopo la Juventus, è toccato ai campioni d'Italia dell'Inter presentare ufficialmente la nuova uniforme di gioco per il campionato 2026/27. Anche in questo caso un omaggio al passato, con uno stile che rievoca la maglia indossata dai nerazzurri nel 1998
- Spicca anche qua un richiamo a linee più classcihe e meno sperimentali, oltre al ritorno dell'oro che contrassegnerà numeri e sponsor della quadra di Cristian Chivu. Per il battesimo di questo kit bisognerà tuttavia attendere il prossimo campionato
- Svelata anche la nuova casacca del Bologna, che vuole celebrare i 100 anni dello stadio Dall’Ara attraverso l’utilizzo dell’elemento iconico della torre di Maratona, interpretato da Macron graficamente in chiave contemporanea
- I bordi delle maniche sono impreziositi da un motivo tono su tono che richiama i portici di Bologna, in particolare gli archi del porticato che costeggia lo stadio. Sul retrocollo esterno appare ancora una volta la torre di Maratona realizzata in un rosso brillante ad alto impatto visivo
- Anche il Cagliari ha già sfoggiato la sua nuova maglia gara, nella versione 'away' in questo caso. Si tratta di un kit contrassegnato da un bianco dominante, con dettagli in rosso e blu navy, liberamente ispirato al football americano