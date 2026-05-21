Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Sport fotogallery
7 foto

Svelati i primi kit che saranno utilizzati nella prossima stagione. A fare da apripista è stata la Juventus, che ha già indossato la nuova divisa nel corso dello sfortunato match con la Fiorentina. A seguire sono arrivate le ufficialità dei campioni d'Italia dell'Inter e del Bologna

Sport: Ultime gallery

Europa League, l'albo d'oro: tutte le squadre vincitrici. FOTO

Sport

Al termine della scorsa stagione è stato il Tottenham l'ultimo club a scrivere il proprio nome...

17 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open...

56 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Scudetto Inter, festa da San Siro al centro di Milano. FOTO

Sport

Fin da prima della partita Inter-Verona, finita 1-1, sono iniziati i festeggiamenti dei...

14 foto

Juventus, presentata la nuova maglia per la stagione 2026-27. FOTO

Sport

Il club bianconero ha svelato il nuovo kit home che sarà indossato nella prossima stagione....

8 foto

Internazionali di tennis a Roma, i vip alla festa Sky. FOTO

Sport

L'evento simbolo dell'estate Sky che unisce volti dello sport, dell'informazione e dello...

17 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Usa-Iran verso l'accordo ma il Pentagono torna a minacciare. LIVE

    live Mondo

    'Mediatori lavorano ad una lettera di intenti' - dice Trump - che Usa e Iran firmeranno per...

    Zelensky: buoni contatti con Usa, spero ripresa colloqui pace. LIVE

    live Mondo

    Il presidente ucraino ha parlato di "buoni contatti" con gli Usa, esprimendo la speranza di una...

    Flotilla, Mantovani: "Noi picchiati, con manette e catene"

    Mondo

    Il reporter de Il Fatto, fermato insieme agli altri 429 attivisti della missione umanitaria,...