Internazionali di tennis a Roma, i vip alla festa Sky. FOTO

L'evento simbolo dell'estate Sky che unisce volti dello sport, dell'informazione e dello spettacolo in un'unica serata. Un parterre eterogeneo racconta la forza della community e dei suoi linguaggi
- L'estate di Sky Sport prende forma a Roma, in una serata di primavera. Al Foro Italico, in occasione dell'avvio degli Internazionali BNL, la rete presenta il palinsesto estivo nella Casa dello Sport Summer Night. Un evento fatto di musica, sport e volti noti del panorama italiano.
- Jo Squillo, in consolle con la figlia Michelle Masullo, trasforma la Casa dello Sport in un vero e proprio palcoscenico. Dopo l'avventura a Pechino Express, il suo djset conquista la platea e anima la notte.
- La festa diventa così un simbolo dell'estate Sky: energia, spettacolo e un pubblico che risponde all'unisono.
- A fare gli onori di casa è Andrea Duilio, ceo di Sky Italia, che accoglie ospiti e protagonisti nella cornice di piazza De Bosis.
- La serata celebra la community Sky, riunita per raccontare un'estate di sport e intrattenimento. Un momento di incontro tra volti storici e nuovi progetti.
- Tra gli ospiti più attesi, Billy Costacurta e Martina Colombari: una coppia che attraversa il tempo con eleganza.
- Presenti anche Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, presenza iconica del cinema e della tv italiana.
- La serata diventa così un mosaico di storie e carriere che si intrecciano nella celebrazione dello sport e dello spettacolo.
- Folta la rappresentanza istituzionale e del mondo dell'informazione: il senatore Alberto Barachini, il direttore di Sky Sport Federico Ferri, Roberto Napoletano del Messaggero con la giornalista Giusy Franzese. Un parterre che testimonia il ruolo centrale di Sky nel racconto tra sport e attualità.
- Presente anche Fabio Vitale, Direttore di SkyTG24, che partecipa alla serata portando la sua esperienza nel racconto dell'attualità.
- Presente anche il presidente del Coni Luciano Bonfiglio e l’assessore ai grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, accompagnato dalla moglie Caterina Baldini, volto di SkyTG24. La serata conferma il legame tra istituzioni e mondo sportivo
- La squadra Sky si presenta al completo: Federica Masolin, Eleonora Cottarelli, Vera Spadini, Alessio Viola, Laura Macchi, Dalila Setti, Elena Pero, Federica Lodi.
- Accanto a loro cronisti e inviati storici come Stefano Meloccaro, Nicola Roggero, Davide Pessina, Flavio Tranquillo, Franco Bragagna e Guido Meda, voce simbolo dei motori.
- Tra gli ospiti anche Francesca Fagnani, in pausa dalle sue "Belve".
- Presente anche l'attore Francesco Russo in total green Officine36.
- Presenti anche i tennisti Andrea Vavassori e Fabio Fognini.
- Una platea eterogenea che racconta la forza dello sport e la capacità di Sky di riunire mondi diversi in un'unica grande festa romana.