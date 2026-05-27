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Conference League, Crystal Palace campione. Rayo Vallecano battuto 1-0

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Al Leipzig Stadium decide il match un gol di Mateta, nella ripresa, e gli inglesi conquistano così il loro primo trofeo europeo

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Al Leipzig Stadium di Lipsia è la serata del Crystal Palace che vince la Conference League battendo 1-0 il Rayo Vallecano. Gli inglesi conquistano così il loro primo trofeo europeo. A decidere la partita, una rete di Mateta.

La cronaca della partita

Partita molto equilibrato a Lipsia. Palace pericoloso con una conclusione di Sarr. Il Rayo risponde con un tentativo di Alemao. Al 35' malore per uno spettatore e gioco fermo per qualche minuto, poi ripreso. Nella ripresa Mitchell sfiora il gol. Poi, al 51' Palace in vantaggio grazie a una rete di Mateta. Il Rayo prova un assalto finale, ma non riesce a trovare la rete. Il Palace vince la Conference League.

Il tabellino di Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0

 Mateta 51'

 

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino (80' Guessand); Mateta (76' Strand Larsen). All. Glasner

 

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Unai Lopez (63' Pedro Diaz), Oscar Valentin (63' Mendy); De Frutos (70' Camello), Isi Palazon (77' Akhomach), Alvaro Garcia (70' Espino); Alemao. All. Perez

 

Ammoniti: Ciss, Isi Palazon, Wharton, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Riad, Mendy, Espino

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