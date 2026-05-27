Le indagini partono da un esposto presentato dal presidente della sezione Aia de L'Aquila, Guido Alfonsi, alla procura della Federcalcio e al pm di Milano Maurizio Ascione: Alfonsi contesta presunte irregolarità nella designazioni degli osservatori arbitrali. Il presidente aquilano chiede di verificare il cambio di osservatore che ha portato a un voto basso per Maria Sole Ferrieri Caputi ma anche le modalità di valutazione che avrebbero portato alla dismissione dell'arbitro Fabrizio Dionisi
Dopo l’inchiesta della Procura di Milano e la decadenza del presidente dell'Associazione arbitri, Antonio Zappi, un nuovo esposto scuote il mondo arbitrale. La procura della federcalcio, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione Aia de L'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazioni degli osservatori arbitrali.
Esposto arrivato anche al pm di Milano
Le presunte irregolarità riguarderebbero uomini Aia inviati sui campi di A e B per valutare, con tanto di voto finale, la prestazione degli arbitri: sulla base di quelle indicazioni, a fine stagione la classifica di merito determina la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Alfonsi ha inviato il suo esposto anche al pm di Milano Maurizio Ascione, che indaga sulla sospetta 'frode sportiva' di Rocchi e altri dirigenti: la richiesta è quella di verificare i motivi di un improvviso cambio di osservatore per Lazio-Pisa dell'ultima giornata del campionato appena concluso, dal quale sarebbe emerso un voto basso per Maria Sole Ferrieri Caputi. Alfonsi chiede poi di verificare le modalità di valutazione, che avrebbero portato alla dismissione dell'arbitro Fabrizio Dionisi, della sezione abruzzese.
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Dismissioni arbitri: come funziona
Come spiega Sky Sport, ogni anno l’Aia deve dismettere 5 arbitri e lo fa seguendo due criteri: di anzianità e di posizione in graduatoria. I primi tre dismessi di questa stagione sono Abisso, Piccinini e Pezzuto che, con oltre 10 anni di anzianità, risultano fuori dalla top 25 di rendimento. Gli altri due sono Dionisi e Massimi, ultimi in graduatoria rispettivamente al 41esimo e 42esimo posto. Rapuano, prosegue Sky Sport, che ha oltre 10 anni di anzianità, si salva con il suo 25esimo posto in graduatoria e continua ad arbitrare. Se invece Ferrieri Caputi avesse preso un voto più alto all’ultima giornata, sarebbe stata venticinquesima e avrebbe spinto Rapuano fuori dalla top 25. I dismessi per anzianità quindi sarebbero stati quattro e, con Massimi quinto dismesso, Dionisi si sarebbe salvato.
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