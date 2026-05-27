Formula 1, Gucci sponsor del team Alpine 1 dal Mondiale 2027

A partire dal prossimo anno, la scuderia di proprietà di Renault e guidata da Flavio Briatore, correrà con il nome di Gucci Racing Alpine
Gucci entra in Formula 1 come title partner di Alpine formula one team al posto della svizzera Bwt. A partire dalla stagione 2027, la scuderia di proprietà di Renault e guidata da Flavio Briatore correrà con il nome di Gucci Racing Alpine. La collaborazione introduce Gucci Racing, "una nuova piattaforma di business ed esperienziale, costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, al crocevia tra lusso e sport", si legge in una nota.