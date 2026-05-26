Roland Garros, stasera Jannik Sinner sfida Clement Tabur

Inizia questa sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros , l’ultimo Slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall’amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP sarà in campo questa sera non prima delle 20.15 contro il francese Clement Tabur, che occupa la posizione numero 165 della classifica. Sinner, che è a caccia della trentesima vittoria consecutiva, non ha mai sfidato Tabur in carriera.

Il programma di oggi

Tra gli italiani, non è solo Jannik Sinner a scendere in campo. Oggi infatti è previsto il primo match del torneo anche per Luciano Darderi, che sfida l'austriaco Ofner intorno alle ore 15, mentre Matteo Arnaldi incontra l'olandese Griekspoor intorno alle 11. Guardando invece al tabellone femminile, oggi Elisabetta Cocciaretto sfida la russa Korneeva.

Cosa è successo ieri

Ieri, intanto, è stata una giornata che ha visto diversi tennisti italiani impegnati al Roland Garros. Flavio Cobolli si è imposto nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino, vincendo in tre set con il punteggio di 6-4 7-6 6-3. Adesso al secondo turno il numero 14 del mondo dovrà affrontare il cinese Wu. Vittoria anche per Matteo Berrettini, che ha superato l’ungherese Fucsovics dopo quattro set (6-7 7-5 6-1 6-2): al prossimo turno dovrà affrontare il francese Arthur Rinderknech, testa di serie 22 del torneo. E dal lato femminile del tabellone anche Jasmine Paolini ha superato il primo turno, battendo Dayana Yastremska in due set: la prossima sfidante sarà la 21enne argentina Solana Sierra.