Roland Garros, stasera Jannik Sinner sfida Clement Tabur

Il numero uno del mondo inizia la sua caccia all’Open di Francia, uno Slam ancora assente nella sua bacheca. Oggi in campo anche Luciano Darderi, Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Ieri sono avanzati Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini
Inizia questa sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l’ultimo Slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall’amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP sarà in campo questa sera non prima delle 20.15 contro il francese Clement Tabur, che occupa la posizione numero 165 della classifica. Sinner, che è a caccia della trentesima vittoria consecutiva, non ha mai sfidato Tabur in carriera.
Il programma di oggi
Tra gli italiani, non è solo Jannik Sinner a scendere in campo. Oggi infatti è previsto il primo match del torneo anche per Luciano Darderi, che sfida l'austriaco Ofner intorno alle ore 15, mentre Matteo Arnaldi incontra l'olandese Griekspoor intorno alle 11. Guardando invece al tabellone femminile, oggi Elisabetta Cocciaretto sfida la russa Korneeva.
Cosa è successo ieri
Ieri, intanto, è stata una giornata che ha visto diversi tennisti italiani impegnati al Roland Garros. Flavio Cobolli si è imposto nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino, vincendo in tre set con il punteggio di 6-4 7-6 6-3. Adesso al secondo turno il numero 14 del mondo dovrà affrontare il cinese Wu. Vittoria anche per Matteo Berrettini, che ha superato l’ungherese Fucsovics dopo quattro set (6-7 7-5 6-1 6-2): al prossimo turno dovrà affrontare il francese Arthur Rinderknech, testa di serie 22 del torneo. E dal lato femminile del tabellone anche Jasmine Paolini ha superato il primo turno, battendo Dayana Yastremska in due set: la prossima sfidante sarà la 21enne argentina Solana Sierra.
Leggi anche
Sinner al Roland Garros 2026: il tabellone e gli avversari
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa