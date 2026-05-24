Serie A, ultima giornata: Parma-Sassuolo 1-0. Ora Napoli-Udinese. Stasera 5 partite. VIDEOSport
Il campionato di Serie A 2025-2026 si chiude oggi con la giornata numero 38. Nel match delle 15, il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Alle 18 è iniziata Napoli-Udinese. Alle 20.45 si giocano cinque partite in contemporanea per risolvere gli ultimi tre enigmi: i due posti Champions (in corsa Milan, Roma, Como e Juventus) e l’ultima squadra salva (Lecce o Cremonese)
Il campionato di Serie A 2025-2026 si chiude oggi con la giornata numero 38. Nel match delle 15, il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Alle 18 è iniziata Napoli-Udinese. Alle 20.45 si giocano cinque partite in contemporanea per risolvere gli ultimi tre enigmi: i due posti Champions (in corsa Milan, Roma, Como e Juventus) e l’ultima squadra salva (Lecce o Cremonese). Le partite sono: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. L’ultimo turno si è aperto venerdì con l’1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Sabato pareggio 3-3 dei campioni d’Italia dell’Inter a Bologna e successo 2-1 della Lazio contro il Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Parma-Sassuolo 1-0 (GLI HIGHLIGHTS)
35' st Pellegrino
PARMA (5-3-2): Corvi, Britschgi (27' st Almqvist), Circati, Troilo, Valenti (17' st Ndiaye), Valeri (31' st Valeri), Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita (27' st Sorensen), Pellegrino, Mikolajewski (1' st Cardinali). All.: Cuesta
SASSUOLO (4-3-3): Turati (38' st Zacchi), Coulibaly, Macchioni, Idzes (9' st Pedro Felipe), Garcia, Thorstvedt, Lipani (38' st Volpato), Konè (20' st Matic), Berardi, Pinamonti, Laurienté (21' st Nzola). All.: Grosso
Ammoniti: Britschgi, Thorstvedt, Valenti, Macchioni per gioco falloso.
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