Il campionato di Serie A 2025-2026 si chiude oggi con la giornata numero 38. Nel match delle 15, il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Alle 18 è iniziata Napoli-Udinese. Alle 20.45 si giocano cinque partite in contemporanea per risolvere gli ultimi tre enigmi: i due posti Champions (in corsa Milan, Roma, Como e Juventus) e l’ultima squadra salva (Lecce o Cremonese)

Il campionato di Serie A 2025-2026 si chiude oggi con la giornata numero 38. Nel match delle 15, il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Alle 18 è iniziata Napoli-Udinese. Alle 20.45 si giocano cinque partite in contemporanea per risolvere gli ultimi tre enigmi: i due posti Champions (in corsa Milan, Roma, Como e Juventus) e l’ultima squadra salva (Lecce o Cremonese). Le partite sono: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. L’ultimo turno si è aperto venerdì con l’1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Sabato pareggio 3-3 dei campioni d’Italia dell’Inter a Bologna e successo 2-1 della Lazio contro il Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).