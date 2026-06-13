Mondiali 2026, la cerimonia d'apertura a Los Angeles negli Usa e a Toronto in Canada. FOTO
Il Mondiale di calcio è ufficialmente aperto: tra ieri e stanotte si sono tenute le ultime due cerimonie d’apertura a Toronto, prima della partita tra Canada e Bosnia, e a Inglewood, dove invece gli Stati Uniti hanno affrontato il Paraguay. Diverse le star coinvolte nei due spettacoli: ecco le immagini più belle
- Dopo il Messico, nella serata di ieri anche il Canada ha avuto il suo ingresso nel Mondiale americano: prima del match di Toronto tra i padroni di casa e la Bosnia-Erzegovina, match terminato 1-1, si è tenuta una cerimonia di apertura che ha visto sfilare le bandiere dei 48 Paesi partecipanti alla Coppa del Mondo e la partecipazione di diverse star.
- Realizzata in collaborazione creativa con Balich Wonder Studio, la cerimonia ha parlato della storia del Canada e ha voltuo dare anche ai tifosi presenti allo stadio un ruolo attivo.
- Non è mancato anche lo show, tra animali caratteristici del Paese ospitante e il pallone alle spalle del palco che si trasforma nella Coppa del Mondo per il gran finale coi fuochi d'artificio.
- Non è mancato lo show musicale: Michael Bublé, originario della città canadese di Burnaby, si è esibito sul palco intonando il classico soul Bring It On Home To Me, una canzone del cantautore statunitense Sam Cooke.
- Sul palco anche Alanis Morissette, originaria di Ottawa, che ha cantato l’inno canadese O Canada prima del calcio di inizio del match con la Bosnia.
- Nella notte, prima del match di Inglewood, in California, tra Stati Uniti e Paraguay, si è tenuta anche la cerimonia di apertura per gli States, che ha omaggiato il Paese in vista del 250° anniversario dell'indipendenza, che ricorrerà il 4 luglio 2026.
- "Benvenuti negli Stati Uniti", annunciava una voce tonante fuori campo, mentre un primo piano della famosa scritta Hollywood della città lampeggiava sui maxi-schermi dello stadio SoFi, temporaneamente ribattezzato Los Angeles Stadium.
- Sul palco si sono alternati diversi artisti internazionali, tra cui Future e Tyla. Successivamente Anitta si è esibita insieme all'artista thailandese Lisa e al nigeriano Rema interpretando il brano Gols, inserito nel repertorio ufficiale della Fifa per il Mondiale 2026. (in foto LIsa e Anitta durante lo show)
- A rubare la scena, però, è stata Katy Perry: la cantante pop, dopo l’ingresso al centro del campo delle bandiere delle Nazionali presenti al Mondiale, si è esibita cantando Wonder in compagnia di un bambino.
- Star in campo, ma anche sugli spalti. Durante l’attesa del fischio d’inizio, sono state diverse le celebrity inquadrate, da Abdul Jabbar, ex cestista e allenatore di basket agli gli attori Sofia Vergara, Tom Cruise e Owen Wilson fino al calciatore inglese David Beckham, oggi patron dell’Inter Miami. (in foto Tom Cruise e David Beckham)