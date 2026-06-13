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Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
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Cerimonia d'apertura dei Mondiali in Usa e Canada

Mondiali 2026, la cerimonia d'apertura a Los Angeles negli Usa e a Toronto in Canada. FOTO

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Ipa e Getty

Il Mondiale di calcio è ufficialmente aperto: tra ieri e stanotte si sono tenute le ultime due cerimonie d’apertura a Toronto, prima della partita tra Canada e Bosnia, e a Inglewood, dove invece gli Stati Uniti hanno affrontato il Paraguay. Diverse le star coinvolte nei due spettacoli: ecco le immagini più belle

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