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Messico, il mondiale delle persone scomparse: 130mila i desaparecidos

Roberta Cavaglià
©Ansa

Dal 2015 nel Paese il numero di uomini e donne di cui non si sa più nulla è aumentato del 200%. I collettivi dei famigliari vogliono sfruttare l’attenzione internazionale in occasione della Coppa del Mondo per chiedere verità e giustizia

 

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