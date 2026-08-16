Secondo il ministero della Difesa russo l’attacco ucraino della notte tra sabato e domenica è stato "il più massiccio" registrato dall’inizio dell’anno. Diverse vittime in varie regioni russe e nei territori ucraini occupati. In Ucraina cinque morti tra Kryvyi Rig, Zaporizhzhia e Sumy. Un drone, che secondo il portavoce del quartier generale militare della Nato sembra essere russo, è stato abbattuto da un caccia spagnolo della Nato dopo aver violato lo spazio aereo della Romania
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Scambio di attacchi tra Kiev e Mosca. Secondo quanto riportato dai media statali russi, l'Ucraina ha lanciato quasi 1.500 droni nell'arco di 24 ore. Mosca ne ha abbattuti 822 nella notte tra sabato e domenica. Per il ministero della Difesa russo, l’attacco ucraino è stato "il più massiccio" registrato dall’inizio dell’anno. Cinque persone sarebbero state uccise nella regione di Rostov, nel sud-ovest della Russia, ha dichiarato il governatore locale Yury Slyusar. Nella regione di Mosca, un uomo di 83 anni è rimasto ucciso dopo che un drone avrebbe colpito la sua abitazione. Altre tre persone sono morte nelle regioni di Belgorod, Kursk e Mosca, e altre tre nei territori ucraini controllati dalla Russia. Due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in un attacco contro lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Kryvyi Rig. Anche Kiev è stata attaccata e un famoso mercato di libri è stato danneggiato. Altre due persone sono morte a Zaporizhzhia e una a Sumy.
Il drone abbattuto da un caccia F-18 spagnolo della Nato dopo aver violato lo spazio aereo della Romania "sembra essere russo". Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense Martin O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della Nato, citato dal sito della Reuters. "Ulteriori dettagli sono ancora oggetto di indagine, ma il drone sembra essere russo", ha detto. L'ordigno è entrato nello spazio aereo rumeno provenendo dalla Moldavia. Il governo di Bucarest ha segnalato la possibile caduta di detriti in un'area disabitata della regione di Galati, vicino al confine con l'Ucraina.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
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Perché il caso Fedorov apre una crepa nel potere di Zelensky
Per la prima volta, il sostegno che ha sempre circondato il presidente ucraino sembra vacillare. Alla radice di questa confusione politica ci sono due decisioni che né la maggioranza parlamentare del suo partito, né l'opinione pubblica hanno compreso.
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Cos'è Wildberries, l'alternativa russa ad Amazon sotto attacco ucraino
Nata come piattaforma di e-commerce, ad oggi vanta 40mila tra negozi e punti di ritiro, anche nelle aree più remote della Russia. I due fondatori sono Tatyana Kim, una delle donne più ricche del Paese e il suo ex marito, Vladislav Bakalchuk. I due, che oggi sono in causa, hanno dato vita a Wildberries nel 2004.
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La Russia ha finito la benzina: costretta a importare dall’India
I raid ucraini che hanno colpito le raffinerie hanno portato a un calo della produzione e a una vera crisi dei carburanti, costringendo Mosca a comprare il suo stesso petrolio raffinato all'estero. E minacciando di incrinare il potere di Putin dall'interno.
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Usa-Ue, le nuove sanzioni che 'prosciugheranno' le tasche di Putin
L'Unione europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. “Insieme, prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere”, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
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Economia russa, quanto incide la guerra in Ucraina?
Dopo quattro anni di guerra, la crescita dell’economia russa si è fermata e le riserve di bilancio per sostenerla sono quasi terminate. Secondo il report del Kiel Institute, citato dal "Sole 24 Ore", il fondo sovrano ha asset liquidi pari all’1,8% del Pil, rispetto al 6,5% di prima dell’invasione. C’è un forte indebitamento delle imprese e i prestiti sono all’11%. Aumenta la dipendenza dalla Cina che rappresenta il 35% del commercio totale di Mosca e fornisce il 60% di tutti i componenti critici.
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Ucraina e Iran, rischia di nascere un unico grande fronte di guerra?
L'attacco attribuito a Kiev contro una nave iraniana nel Mar Caspio potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti tra i conflitti in Est Europa e in Medioriente. Una saldatura dei due fronti avrebbe conseguenze militari, energetiche e politiche e il Vecchio Continente rischierebbe di pagarne il prezzo più alto.
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Mykhailo Drapatyi, chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine
Drapatyi, già capo delle forze congiunte, ha partecipato ad alcune delle principali operazioni militari condotte dall’Ucraina dal 2014. Durante la guerra ha guidato la difesa di Kryvyi Rih e il gruppo operativo di Kherson.
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Media: nuova protesta a Kiev per il ritorno di Fedorov ministro
A Kiev si sta svolgendo una marcia di protesta, con centinaia di partecipanti radunati vicino all'Arco della Libertà del Popolo Ucraino, per chiedere il ritorno di Mykhailo Fedorov alla carica di ministro della Difesa e per promuovere il dialogo tra le autorità e la società civile. Lo scrive Ukrainska Pravda. Le persone mostrano cartelli con le scritte "Dialogo con il popolo", "Fedorov al Ministero della Difesa", "Fedorov = Ministro della Difesa"
Mosca, ex ufficiale ucraino ucciso in un attentato in Crimea
Un militare ucraino è stato ucciso nel corso di un attentato dinamitardo che è stato registrato a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo ha riferito il servizio di intelligence interna, Fsb, spiegando anche che è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di avere fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. La notizia è stata segnalata dall'agenzia Tass.
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Ucraina, missile russo colpisce popolare mercato libri a Kiev
Nel corso dei raid aerei notturni della Russia su Kiev, un famoso mercato all'aperto di libri e' stato "gravemente danneggiato". Si tratta del mercato di Pochaina (localmente chiamato Petrivka), noto per i suoi libri rari e antichi - colpito da un missile durante l'attacco. "File di negozi sono andati a fuoco. I libri continuavano a fumare anche dopo che i vigili del fuoco avevano spento l'incendio principale", ha dichiarato l'esercito ucraino in un comunicato. L'esercito ha dichiarato che il mercato non e' stato completamente distrutto, ma ha subito gravi danni a causa dell'incendio che lo ha devastato. Ieri sera, e' stata un'altra notte in cui l'Ucraina non e' riuscita ad abbattere alcun missile russo. Il Paese si trova ad affrontare una grave carenza di intercettori per la difesa aerea.
Ucraina-Russia, almeno 15 morti in attacchi nei due Paesi
Almeno 15 persone sono morte oggi in attacchi con droni e missili in Russia e Ucraina, dove e' stato distrutto anche un famoso mercato di libri a Kiev; Mosca, a sua volta, ha subito uno dei radi piu' massicci dall'inizio della guerra. Ucraina e Russia hanno intensificato i loro attacchi a lungo raggio negli ultimi mesi, causando un numero crescente di vittime civili, a piu' di quattro anni dall'inizio dell'invasione russa. In Russia, un'ondata di centinaia di droni ucraini ha ucciso cinque persone in una zona residenziale nella regione meridionale di Rostov, come riportato dal governatore Yuriy Slusar. Altre tre persone sono morte nelle regioni di Belgorod, Kursk e Mosca, e altre tre nei territori ucraini controllati dalla Russia. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobiov, ha descritto l'attacco come "uno dei piu' massicci degli ultimi tempi". Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto 822 droni in tutto il paese durante la notte. A Podolsk, vicino a Mosca, un nuovo magazzino appartenente al colosso russo dell'e-commerce Wildberries e' stato colpito durante la notte. "Stavamo lavorando tranquillamente. In Ucraina, droni e missili russi hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre 14 nel grande impianto siderurgico di ArcelorMittal a Kryvyi Rig, anche citta' natale del presidente Volodymyr Zelensky. L'impianto, uno dei maggiori produttori di acciaio dell'Ucraina, ha annunciato la sospensione parziale delle attivita'. I raid hanno colpito anche altre regioni, uccidendo due persone a Zaporizhzhia e un'altra a Sumy.
Mosca: "Quasi 1500 droni ucraini lanciati contro la Russia in 24 ore"
Almeno sei persone sono morte in Russia dopo che l'Ucraina ha lanciato quasi 1.500 droni nell'arco di 24 ore. In quella che sembra essere una rappresaglia ai recenti attacchi missilistici balistici russi, l'Ucraina ha lanciato 1.478 droni e almeno nove missili da crociera, secondo quanto riportato dai media statali russi, ripresi da Sky News. Citando il ministero della Difesa di Mosca, hanno affermato che gli attacchi sono stati lanciati nelle ultime 24 ore, rappresentando uno dei più grandi bombardamenti sferrati dall'Ucraina dall'inizio della guerra. Cinque persone sarebbero state uccise nella regione di Rostov, nel sud-ovest della Russia, ha dichiarato il governatore locale Yury Slyusar. Nella regione di Mosca, un uomo di 83 anni è rimasto ucciso dopo che un drone avrebbe colpito la sua abitazione.
Rischio droni, Putin costretto a campagna elettorale Siberia
I massicci attacchi dei droni ucraini sul territorio russo hanno costretto il presidente Vladimir Putin a fare campagna elettorale in Siberia, a migliaia di chilometri da Mosca, in zone meno esposte al raggio delle armi di Kiev, come la Siberia. Sebbene occupi tre quarti del territorio della Federazione Russa, la Siberia ha solo circa 36 milioni di abitanti, un quarto della popolazione totale (circa 145 milioni): non e' la principale roccaforte elettorale del partito al governo, Russia Unita che alle urne il 20 settembre dovrebbe, salo imprevisti, vincere l'appuntamento per il rinnovo della Duma. Il Cremlino sostiene che Putin non vada mai in vacanza, ma il capo dello Stato di solito si prende alcune settimane di pausa ogni anno tra la fine di luglio e la meta', fine di agosto. In questo caso, la pausa, che lo ha portato a 7.000 chilometri da Mosca, e' coincisa con la campagna per quelle che saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina. Il tour siberiano di Putin e' iniziato il 24 luglio con una visita a una fabbrica di aerei a Irkutsk, capoluogo dell'omonima regione, bagnata dal lago Baikal, il lago piu' profondo della Terra. Fino ad allora, per motivi di sicurezza, nei primi sei mesi dell'anno aveva visitato solo San Pietroburgo e Kazan. Il presunto attacco ucraino di fine 2025 contro la residenza presidenziale di Valdai, nella regione di Novgorod, aveva destato serie preoccupazioni. La tappa successiva e' stata Omsk, dove ha incontrato il leader kazako Kassym-Jomart Tokayev, che inaspettatamente lo ha rimproverato per l'impatto della guerra sulle esportazioni di petrolio della repubblica centroasiatica. Tokayev gli ha chiesto direttamente di ordinare un'immediata cessazione delle ostilita', sostenendo che "nessuno" comprende le ragioni del conflitto tra Mosca e Kiev, e difendendo al contempo la sovranita' ucraina. In tutti questi viaggi, ha affrontato una questione molto urgente in molte citta' siberiane che ospitavano, o ospitano tuttora, industrie altamente inquinanti: la qualita' dell'aria. Una settimana dopo, il 3 agosto, e' atterrato a Krasnoyarsk, una delle citta' piu' inquinate del paese. Li' ha incontrato studenti provenienti da tutta la Siberia e ha persino calciato un pallone, che, secondo gli organizzatori dell'evento, sara' esposto in un museo. Sono seguite le visite a Novosibirsk, capitale non ufficiale della Siberia, e a Ulan-Ude, capitale della repubblica buddista di Buriazia, anch'essa bagnata dal lago Baikal e che ha inviato un gran numero di combattenti in Ucraina. La stampa indipendente ha evidenziato che, sullo sfondo della grave carenza di carburante, i prezzi della benzina sono improvvisamente crollati in alcune delle citta' visitate dal presidente, o i tabelloni elettronici dei prezzi presso le stazioni di servizio sono stati semplicemente spenti. Putin ha subito un calo di 15 punti percentuali nei sondaggi negli ultimi mesi, simile al declino registrato nel 2018 quando approvo' una controversa riforma delle pensioni. Pertanto, ha dovuto fare di tutto e giocare la carta del sostegno a Russia Unita: per la prima volta dal 2007 ne guida la campagna elettorale con lo slogan "Tutto per la vittoria". Arriva in questo contesto, anche il primo viaggio in assoluto di Putin alle Isole Curili, un arcipelago rivendicato dal Giappone; la missione ha scatenato un'aspra disputa diplomatica con Tokyo. Per gli analisti, il messaggio implicito era chiaramente elettorale e propagandistico, dato che l'offensiva nel Donbass si e' nuovamente arenata. Oltre ad assaggiare il caviale locale sull'isola di Iturup, non ha esitato a sottolineare il "codice genetico vincente" che scorre nelle vene di tutti i russi, compresi i circa 20.000 abitanti di quelle quattro isole inospitali, teatro dell'ultima battaglia dell'Armata Rossa nel 1945. Il giorno prima, aveva assistito a delle manovre navali al largo della costa dell'isola di Sachalin, un'occasione che ha sfruttato per denunciare la minacciosa presenza della Nato nella regione Asia-Pacifico e avvertire l'Unione europea che avrebbe risposto in modo simmetrico a qualsiasi abbordaggio delle navi russe in qualsiasi oceano del pianeta. Il leader del Cremlino ha indossato infine i panni del comandante in capo della Marina, in concomitanza con il 26esimo anniversario dell'affondamento del sottomarino nucleare Kursk con 118 membri dell'equipaggio a bordo, una delle macchie piu' grandi della sua intera presidenza.
Ucraina, colpito impianto ArcelorMittal a Kryvyi Rih in attacco russo
Negli attacchi condotti oggi dai russi in Ucraina è stato colpito l'impianto siderurgico di ArcelorMittal a Kryvyi Rih. Lo riporta il Kyiv Post riportato una comunicazione del colosso dell'acciaio che riporta che nell'attacco missilistico allo stabilimento due persone sono rimaste uccise ed altri 13 lavoratori e contractor sono rimasti feriti, sottolineando che l'impianto colpito è un'infrastruttura industriale civile. Il raid ha provocato la parziale sospensione dell'attività dell'impianto, mentre gli specialisti stanno valutando la portata dei danni e stabilendo i tempi per le riparazioni. Il giornale rende noto anche negli attacchi della notte scorsa si è sviluppato un grande incendio nel mercato dei libri di Petrivka, a Kiev, che ha distrutto completamente diversi padiglioni di uno dei più grandi mercati di libri della capitale.
La donna russa arrestata per attentato a un ufficiale: "Non mi pento"
La donna russa, di 32 anni, sospettata di lavorare per i servizi segreti ucraini, non si pente per aver piazzato un ordigno che il 13 agosto ha ucciso a Sebastopoli, nella Crimea occupata, ha ucciso Robert Shageev, un ufficiale della flotta del Mar Nero del Cremlino ricercato da Kiev per alto tradimento. Margarita Reut ha confessato subito il delitto ed è stata poi rinviata a giudizio con l'accusa di terrorismo con conseguente omicidio, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa E2W News. Secondo Mash, un canale televisivo russo con legami con i servizi di sicurezza, citato dal Telegraph, Reut non ha mostrato alcun rimorso, rispondendo con fermezza "no" alla domanda se si pentisse dell'omicidio.
Guerra Ucraina, Mosca: "Attacco su Kiev più grande del 2026" . VIDEO
Guerra Ucraina, Mosca: "Attacco su Kiev più grande del 2026" | Video Sky - Sky TG24Vai al contenuto
Romania, ministra Esteri: "Noi in prima linea a difesa confini Nato"
La Romania è "in prima linea nella difesa del confine della Nato e dell'Unione europea". Lo ha affermato la ministra degli Esteri romena, Oana Toiu, dopo che un drone che aveva violato lo spazio aereo del Paese è stato abbattuto da un caccia F-18 spagnolo impegnato in una missione di sorveglianza aerea. Toiu ha ringraziato la Spagna per il suo "contributo concreto" alla sicurezza della Romania e ha sottolineato che Bucarest continuerà a rafforzare "la difesa e la deterrenza sul fianco orientale" dell'Alleanza. Secondo la ministra, si tratta del terzo drone entrato illegalmente nello spazio aereo romeno e successivamente abbattuto nelle ultime tre settimane. Toiu ha inoltre riferito che i radar romeni hanno monitorato attacchi condotti da oltre 100 droni al di fuori del confine nazionale, contro i porti ucraini sul Danubio. Secondo la ministra, gli attacchi mirano a "fermare il commercio internazionale di prodotti alimentari".
Kiev: "Drone russo nella regione di Odessa, ci sono feriti"
Un attacco russo con droni ha colpito civili nella regione di Odessa ferendo tre persone. Lo riportano i media ucraini.
La Lavra di Kiev compie 975 anni, l'ambasciata d'Italia ha partecipato alla cerimonia
L'ambasciata d'Italia a Kiev ha partecipato alle Celebrazioni per il 975esimo anniversario della fondazione della Lavra di Pechersk, il monastero delle Grotte. La cittadella da quasi dieci secoli domina il corso del Dnipro e ha formato la vita spirituale e culturale dell'Ucraina, unendo innumerevoli generazioni nella preghiera e nella crescita spirituale. L'Ambasciata d'Italia - si legge in una nota - ha preso parte ieri alla cerimonia, alla presenza del presidente Volodymyr Zelensky, delle più alte cariche dello Stato ucraino e del direttore generale Unesco Khaled El-Enany. "Anche nel giorno in cui i cristiani ortodossi celebrano la Dormizione di Maria, cui è dedicata la cattedrale della Lavra colpita a giugno dai bombardamenti russi, le campane della cittadella hanno suonato in concerto. Testimonianza di una voce che è impossibile spegnere ", ha dichiarato l'ambasciatore Carlo Formosa.
Ucraina: "A Kryvyi Rih colpito maxi stabilimento ArcelorMittal"
Il piu' grande stabilimento siderurgico dell'Ucraina, ArcelorMittal Kryvyi Rih, ha sospeso parte della capacita' produttiva a causa dell'attacco missilistico russo della notte scorsa. Impianti chiave come centrali energetiche e altiforni sono stati danneggiati e i processi produttivi dell'impianto sono stati parzialmente interrotti, ha riferito l'azienda come riporta l'agenzia Rbc Ucraina. Nell'attacco, 13 dipendenti dell'impianto e appaltatori sono rimasti feriti. Altre due persone sono morte. Questa mattina, il ministero della Difesa russo ha confermato che le Forze armate di Mosca avevano preso di mira officine che producevano acciaio laminato per equipaggiamento militare nella citta' di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. La ArcelorMittal Kryvyi Rih aveva gia' subito un devastante attacco missilistico russo nel 2022 quando rimase ucciso un dipendente.
Mosca: "Nella notte l'attacco di Kiev più massiccio dall’inizio dell’anno"
La Russia ha abbattuto 822 droni ucraini durante la notte. Lo riferisce la Tass, citando il ministero della Difesa russo, secondo cui, l’attacco ucraino è stato "il più massiccio" registrato dall’inizio dell’anno. In precedenza, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva dichiarato che erano stati intercettati oltre 600 droni ucraini diretti verso la capitale russa.
Ucraina, Kiev: "Colpito sistema di lancio missilistico Onyx e Zircon in Crimea"
Le forze ucraine hanno colpito nella notte un sistema missilistico di difesa costiera russo Bastion in Crimea. Lo ha riferito la Marina ucraina, precisando che sono state prese di mira le postazioni di lancio e il sito di dispiegamento del sistema. Secondo Kiev, l'attacco ha causato perdite significative in termini di personale e mezzi militari russi. Il Bastion è un sistema di difesa costiera relativamente raro e costoso che la Russia utilizza per lanciare missili da crociera supersonici Onyx e ipersonici Zircon soprattutto contro obiettivi nelle regioni meridionali dell'Ucraina. Lo Stato Maggiore ha inoltre riferito che l'esercito ucraino ha colpito un ponte ferroviario vicino a Svitlodolynske, nella regione di Zaporizhzhia, utilizzato dalle forze russe per la logistica militare e il movimento delle truppe. Secondo quanto riferito da Kiev, le forze ucraine hanno inoltre preso di mira strutture logistiche e depositi di munizioni russi nella Karlivka, area occupata dai russi nell'oblast di Donetsk.
Kiev: "A fuoco il mercato dei libri della capitale nel raid russo"
I russi, nel raid notturno, hanno colpito il mercato dei libri di Kiev, mandando a fuoco buona parte delle bancarelle. Ore dopo l'attacco i pompieri sono ancora impegnati a spegnere gli incendi. Lo scrive Rbc che mostra foto e video del mercato ancora fumante.
Kiev: distrutti 7 su 10 hub logistici dell'Amazon russa
Il Ministero della Difesa ucraino ha riferito che l'Ucraina ha messo fuori uso sette dei dieci maggiori centri logistici del polo di distribuzione Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Il dipartimento ha fatto notare che la notte scorsa, a seguito di un attacco con droni su larga scala nella regione di Mosca, il centro logistico Wildberries nel parco industriale di Koledino ha cessato le sue attività. Secondo quanto dichiarato dal dipartimento, si trattava del magazzino più grande dell'azienda in termini di superficie, pari a circa 250.000 metri quadrati. Sempre stanotte, il magazzino di Domodedovo, nel quale è scoppiato un grosso incendio, ha cessato l'attività.
Ucraina, 7 morti in ondata attacchi Kiev su territorio russo
Sette persone sono morte in attacchi ucraini condotti su diverse regioni della Russia, secondo quanto riferito dalle autorità locali russe, citate dalla Bbc.
Cinque persone sono state uccise nel corso di raid sulla regione di Rostov, nel sud del Paese, come ha reso noto il governatore Yury Slyusar. Nella regione di Belgorod, il governatore Vyacheslav Gladkov ha conferma la morte di una donna dopo che un autobus è stato colpito nel distretto di Rakityansky. Un'altra donna, rimasta gravemente ferita, ha riportato un trauma cranico e altre lesioni ed è ricoverata in ospedale.
Un'ulteriore vittima era stata registrata in precedenza nella regione di Mosca: si tratta di una persona di 83 anni, uccisa in un attacco con drone nel distretto di Ramensky.
Zelensky: "Lanciati 1550 droni e 62 missili russi in una settimana"
"Questa settimana 13 regioni ucraine sono state sotto attacco: il nemico ha lanciato più di 1.550 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili contro le nostre città e comunità, la maggior parte dei quali missili balistici di vari tipi". Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che conferma il bilancio di danni, vittime e feriti causati dai raid russi di questa notte. "A Kyiv, gli incendi sono stati rapidamente spenti e i lavori di emergenza sono ora in corso. I russi hanno ferito sei persone in città e nella regione. Kremenchuk e Kryvyi Rih sono state colpite anche con missili balistici. Ovunque i russi possano raggiungere con i loro missili balistici, colpiscono l'infrastruttura civile. A Kryvyi Rih, due persone sono state uccise e altre 14 ferite. Una persona e' stata uccisa a Sumy", ha aggiunto Zelensky.
Kiev: "Colpito a Rostov impianto di produzione di carburante per missili"
L'esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito un impianto di produzione di carburante per missili nella regione russa di Rostov. L'obiettivo si trova nel complesso militare-industriale Kamensky Plant, che produce propellente solido per i razzi utilizzati nei sistemi missilistici multilanciatori Uragan, Smerch e Tornado-S. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha comunicato la notizia tramite Telegram , secondo quanto riportato da Ukrinform.
Raid russi, stop al più grande impianto metallurgico ucraino
Il più grande impianto metallurgico dell'Ucraina interrompe parzialmente le attività a causa di un attacco russo. Lo riportano i media ucraini. L'impianto minerario e metallurgico ArcelorMittal Kryvyi Rih è stato colpito da un attacco missilistico russo, si sono registrati morti e feriti, e l'impianto ha subito un'interruzione parziale dell'attività, ha riferito RBC-Ucraina citando l'ufficio stampa della società. A seguito dell'attacco, 13 dipendenti dell'azienda e appaltatori sono rimasti feriti. Altre due persone sono morte. Le operazioni di soccorso e ricerca sono tuttora in corso. E' stato attivato un piano di intervento d'emergenza.
Media: "Droni ucraini colpiscono hub logistico di Wildberries vicino Mosca"
Le forze ucraine hanno colpito nella notte un grande hub logistico della piattaforma russa di e-commerce Wildberries a Koledino, nella regione di Mosca, con droni Fp-1. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando la società ucraina Fire Point e canali Telegram di monitoraggio. Il magazzino è in fiamme da diverse ore e una grande colonna di fumo nero si è levata sull'area colpita, secondo le immagini diffuse sui social. Il complesso è uno dei principali centri logistici di Wildberries e si estende su una superficie di circa 250.000 metri quadrati. La piattaforma, tra i maggiori operatori russi del commercio online, utilizza il sito per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci. Secondo Rbc-Ucraina, l'attacco è stato condotto con droni FP-1 prodotti da Fire Point. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi ucraini a centri e magazzini di Wildberries in Russia nei quali, secondo le autorità di Kiev, transitano componenti utilizzati per la costruzione di droni e altri armamenti.
Zelensky: "Almeno tre morti e 14 feriti per i raid russi della notte"
Sono almeno tre i morti e 20 i feriti nei raid russi condotti tra la notte e questa mattina in Ucraina, secondo quanto riferito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. Due persone sono morte e 14 rimaste ferite a Kryvyi Rih, mentre una persona è stata uccisa nella regione di Sumy. Altri sei feriti si registrano a Kiev e nella regione. Zelensky ha inoltre riferito che 13 regioni ucraine sono state colpite dalle forze russe nell'ultima settimana, con il lancio di oltre 1.550 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili, "la maggior parte dei quali balistici di vari tipi". "Kremenchuk e Kryvyi Rih sono stati colpiti da missili balistici", ha scritto Zelensky, accusando Mosca di colpire le infrastrutture civili "ovunque possa arrivare con i suoi missili balistici". Il presidente ucraino ha inoltre riferito di una nuova ondata di droni russi lanciata questa mattina. Zelensky ha quindi sollecitato nuovi aiuti militari occidentali per la difesa aerea, affermando che "quando i missili balistici nordcoreani distruggono infrastrutture e provocano vittime qui in Europa, gli intercettori europei non possono semplicemente restare in deposito". "Le vite devono essere protette. La Russia deve essere fermata", ha concluso.
Nato: "Il drone abbattuto in Romania sembra essere russo"
Il drone abbattuto oggi da un caccia F-18 della Nato dopo aver violato lo spazio aereo della Romania "sembra essere russo". Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense Martin O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della Nato, citato dal sito della Reuters. "Ulteriori dettagli sull'incidente di domenica sono ancora oggetto di indagine, ma il drone sembra essere russo", ha affermato O'Donnell.
Mosca conferma: "Nuovi attacchi su Kiev e altre città"
Le truppe russe hanno lanciato questa mattina un attacco combinato contro fabbriche militari e raffinerie di petrolio in diverse città ucraine. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca secondo quanto riportano le agenzie russe. A kiev, secondo il ministero russo, sono stati colpiti gli impianti Fire Point, che produce componenti per i missili Flamingo, e Kyiv-111 , che crea componenti per droni d'attacco, intercettori Khrushch e droni antiaerei Harpia. A Kremenchuk si trova una raffineria di petrolio che produce carburanti e lubrificanti per le Forze Armate ucraine.A Kryvyi Rih officine di un impianto metallurgico dove si produce acciaio laminato per l'assemblaggio di armi e attrezzature. Inoltre, secondo quanto riferito dal ministero russo, combattenti russi hanno attaccato una nave mercantile che trasportava equipaggiamento militare nel porto di Odessa.
Ucraina: "Ancora raid su Kiev dopo attacchi notturni"
Nuovi raid russi su Kiev in mattinata dopo il massiccio attacco avvenuto nella notte. L'esercito, scrivono i media ucraini, è stato informato della presenza di un missile diretto verso la città, dove si sono udite delle esplosioni. Secondo quanto riportato da un corrispondente di RBC-Ucraina, delle esplosioni sono state udite intorno alle 09,49 ora locale. Stanotte i russi hanno attaccato Kiev con missili balistici, tre persone sono rimaste ferite a seguito del bombardamento e si sono registrati incendi e distruzioni nei quartieri di Obolonsky e Holosiivskyi.
Lanciato da Kiev uno dei piu' grandi attacchi con droni da inizio guerra
L'Ucraina ha lanciato centinaia di droni sulla Russia, in quello che è stato uno dei più grandi attacchi aerei contro Kiev dall'inizio della guerra. Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver distrutto 822 droni durante la notte, di cui 600 diretti verso la capitale russa. Cinque persone sono state uccise nella regione sud-occidentale russa di Rostov, dove tre città sono state colpite secondo quanto dichiarato dal governatore locale Yuri Slyusar. Un uomo di 83 anni è stato ucciso dopo che un drone ucraino ha colpito un'abitazione privata nella regione di Mosca ha dichiarato il governatore locale Andrey Vorobyov. E' stato inoltre confermato che un attacco ucraino ha provocato un incendio in un magazzino appartenente al colosso russo della grande distribuzione Wildberries. Le immagini diffuse dai media russi dalla città di Podolsk mostravano colonne di fumo nero che si levavano dal luogo dell'attacco.
Zelensky: "I russi colpiscono i civili con i loro missili balistici"
"I servizi di emergenza stanno lavorando nei siti colpiti dai russi stamattina e ieri sera. A Kiev, gli incendi sono stati rapidamente spenti e i lavori di emergenza sono ora in corso. I russi hanno ferito sei persone in città e nella regione. Kremenchuk e Kryvyi Rih sono state colpite anche con missili balistici. Ovunque i russi possano arrivare con i loro missili balistici, colpiscono l'infrastruttura civile. A Kryvyi Rih, due persone sono state uccise e altre 14 ferite. Una persona è stata uccisa a Sumy. Fin da questa mattina, proseguono gli allarmi antiaerei in molte regioni, con i russi che hanno lanciato un'altra ondata di droni". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
"Soltanto questa settimana - prosegue il capo dello Stato - 13 regioni sono state sotto attacco. Il nemico ha lanciato più di 1.550 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili contro le nostre città e comunità, la maggior parte dei quali missili balistici di vari tipi. Sono grato a tutti i servizi – unità del Servizio Statale di Emergenza, polizia e medici – che arrivano per primi nei siti degli attacchi, aiutano le persone e rispondono rapidamente per salvare vite e ripristinare la normalità".
"È molto importante - conclude - che questa dedizione del nostro popolo sia integrata da nuovi passi dei nostri partner per proteggere i cieli. Quando missili balistici nordcoreani distruggono infrastrutture e tolgono vite qui in Europa, gli intercettori europei non possono semplicemente essere lasciati in magazzino. Le vite devono essere protette. La Russia deve essere fermata. I nuovi pacchetti di aiuti significano letteralmente vite salvate e infrastrutture protette ogni singolo giorno. Ringrazio ogni partner che sta aiutando in questo".
Zelensky: "In una settimana colpite 13 regioni ucraine"
Questa settimana 13 regioni ucraine sono state attaccate dalla Russia. A confermarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X. "Il nemico ha lanciato più di 1.550 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili contro le nostre città e comunità, la maggior parte dei quali missili balistici di vari tipi", ha specificato. "Le vite devono essere protette. La Russia deve essere fermata", ha ribadito il leader di Kiev.
Zelensky: "In corso servizi di emergenza nei luoghi colpiti da Mosca"
"I servizi di emergenza stanno lavorando nei luoghi colpiti dagli attacchi russi di questa mattina e ieri sera. A Kyiv, gli incendi sono stati rapidamente spenti e i lavori di emergenza sono ora in corso. I russi hanno ferito sei persone in città e nella regione". Ad annunciarlo, in un post su X, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Kremenchuk e Kryvyi Rih sono state colpite anche con missili balistici", nello specifico "a Kryvyi Rih due persone sono state uccise e altre 14 ferite" mentre "una persona è stata uccisa a Sumy", ha aggiunto il leader di Kiev.
Mosca, abbattuti 822 droni su tutta la Russia nella notte
L'attacco di droni ucraini condotto nella notte contro la Russia è stato il più massiccio dall'inizio dell'anno, con 822 droni intercettati e distrutti dalle difese aeree russe. Lo riferisce la Tass, sulla base dei dati diffusi dal ministero della Difesa russo. I droni sono stati intercettati nei cieli delle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov e Tula, nella regione di Mosca, nel territorio di Krasnodar e in Crimea, oltre che sulle acque dei mari d'Azov e Nero, secondo i dati citati dalla Tass. Il precedente attacco di vasta portata risaliva alla notte del 15 agosto, quando le difese aeree russe avevano abbattuto 598 droni ucraini. Prima di quello, il numero più elevato dall'inizio dell'anno era stato registrato il 26 giugno, con 660 droni intercettati e distrutti, sempre secondo i conteggi della Tass basati sui dati del ministero della Difesa russo.
Ucraina, nuovi attacchi Kiev a siti Wildberries vicino Mosca
Le forze ucraine hanno nuovamente preso di mira un magazzino appartenente al grande rivenditore online russo Wildberries e diverse città nella regione di Mosca, in un massiccio attacco notturno. Lo riportano i media ucraini. Un incendio è scoppiato in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Koledino, vicino a Mosca, dopo che la struttura era stata colpita dalle forze ucraine. L'11 agosto le forze ucraine avevano colpito un centro logistico della Wildberries nel villaggio russo di Novaya Usman nell'oblast di Voronez. Wildberries vende on line una vasta gamma di attrezzature militari, tra cui componenti per droni e giubbotti antiproiettile. La divisione bancaria dell'azienda è stata sanzionata dall'UE a luglio per il suo contributo finanziario al bilancio statale russo. Wildberries svolge inoltre un ruolo significativo nell'economia dei consumi russa.
Mosca: "Tre morti in un attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov"
Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in un attacco con droni nella regione russa di Rostov, nel sud del Paese. Lo ha riferito il governatore della regione, Yury Slyusar, citato dall'agenzia Tass. "La scorsa notte, tre persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo contro la regione di Rostov e un'altra è stata ricoverata con ferite", ha scritto Slyusar sul canale Max. Secondo il governatore, nell'attacco ucraino sono stati distrutti oltre 150 droni senza pilota nei cieli di tre città e nove distretti della regione.
Media: "Ucraina usa droni britannici per gli attacchi in territorio russo"
L'Ucraina ha iniziato a utilizzare droni britannici in attacchi in profondità contro la Russia negli ultimi sei mesi. Lo riporta il Times citando fonti delle Forze Armate ucraine. Tra le armi utilizzate negli attacchi figurano il drone a reazione Nyan della BAE Systems, testato dalla Royal Navy britannica, e un altro drone non specificato, prodotto da un'azienda che la testata non ha nominato per motivi di sicurezza. La maggior parte delle missioni di attacco in profondità viene condotta utilizzando droni ucraini, ma le forze armate hanno ottenuto notevoli successi anche con droni britannici, ha affermato un'alta fonte militare ucraina. Secondo quanto riportato dal Times, tra gli obiettivi colpiti dai droni britannici figurano raffinerie di petrolio vicino a Mosca, a Yaroslavl e a Volgograd.
Kim a Putin: "Ci attende un futuro eccellente nei rapporti tra Pyongyang e Mosca"
Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto di aspettarsi un "futuro più eccellente" nei rapporti tra Pyongyang e Mosca, in un messaggio al presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando i media statali nordcoreani. Kim ha espresso le sue aspettative in risposta al messaggio di congratulazioni inviato da Putin in occasione dell'81mo anniversario della liberazione della Corea dal dominio coloniale giapponese. "Sono sempre orgoglioso di poter aspettarmi un futuro più eccellente delle relazioni bilaterali guidando, insieme a voi, i rapporti tra Corea del Nord e Russia, che hanno portato avanti la storia della lotta comune per la giustizia e le preziose tradizioni di amicizia", ha scritto Kim nel messaggio di ieri. Il leader nordcoreano ha inoltre espresso la sua "ferma convinzione" che la Russia riuscirà a realizzare "la sacra causa della difesa della sovranità, degli interessi di sicurezza e dell'integrità territoriale del Paese". I rapporti tra i due Paesi si sono intensificati dopo la firma, nel 2024, di un partenariato strategico globale che ha posto le basi per il sostegno militare nordcoreano alla Russia nella guerra in Ucraina. Venerdì Kim aveva visitato un monumento dedicato alle truppe sovietiche che combatterono contro il Giappone durante la Seconda guerra mondiale, per la terza volta in occasione della Festa della liberazione.
Romania, drone abbattuto da un caccia spagnolo
Un drone, che era entrato nello spazio aereo romeno in prossimita' dei confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto domenica da un caccia spagnolo in missione nel Paese che è membro della NATO. Lo ha riferito il ministro della Difesa romeno. L'intercettazione del drone, proveniente dalla Moldavia, è stata effettuata da un F-18 alle 5:01 ora locale, ha precisato la stessa fonte, aggiungendo che alcuni detriti sono caduti in una zona disabitata della regione di Galati, vicino al confine ucraino.
Oltre 600 droni lanciati contro Mosca nella notte
Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno tre persone sono rimaste ferite.