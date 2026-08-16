Scambio di attacchi tra Kiev e Mosca. Secondo quanto riportato dai media statali russi, l'Ucraina ha lanciato quasi 1.500 droni nell'arco di 24 ore. Mosca ne ha abbattuti 822 nella notte tra sabato e domenica. Per il ministero della Difesa russo, l’attacco ucraino è stato "il più massiccio" registrato dall’inizio dell’anno. Cinque persone sarebbero state uccise nella regione di Rostov, nel sud-ovest della Russia, ha dichiarato il governatore locale Yury Slyusar. Nella regione di Mosca, un uomo di 83 anni è rimasto ucciso dopo che un drone avrebbe colpito la sua abitazione. Altre tre persone sono morte nelle regioni di Belgorod, Kursk e Mosca, e altre tre nei territori ucraini controllati dalla Russia. Due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in un attacco contro lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Kryvyi Rig. Anche Kiev è stata attaccata e un famoso mercato di libri è stato danneggiato. Altre due persone sono morte a Zaporizhzhia e una a Sumy.

Il drone abbattuto da un caccia F-18 spagnolo della Nato dopo aver violato lo spazio aereo della Romania "sembra essere russo". Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense Martin O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della Nato, citato dal sito della Reuters. "Ulteriori dettagli sono ancora oggetto di indagine, ma il drone sembra essere russo", ha detto. L'ordigno è entrato nello spazio aereo rumeno provenendo dalla Moldavia. Il governo di Bucarest ha segnalato la possibile caduta di detriti in un'area disabitata della regione di Galati, vicino al confine con l'Ucraina.

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