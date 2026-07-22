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Perché il caso Fedorov apre una crepa nel potere di Zelensky

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Per la prima volta, il sostegno che ha sempre circondato il presidente ucraino sembra vacillare. Alla radice di questa confusione politica ci sono due decisioni che né la maggioranza parlamentare del suo partito, né l'opinione pubblica hanno compreso

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