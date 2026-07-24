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La Russia ha finito la benzina: costretta a importare dall’India

Luciana Grosso

Ispi
Un cartello con scritto "Scusate, questa pompa di benzina non funziona" in Russia (Photo by Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

I raid ucraini che hanno colpito le raffinerie hanno portato a un calo della produzione e a una vera crisi dei carburanti, costringendo Mosca a comprare il suo stesso petrolio raffinato all'estero. E minacciando di incrinare il potere di Putin dall'interno

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