Il report del Kiel Institute segnala che l’economia russa si è “notevolmente indebolita. Le riserve di bilancio sono in gran parte esaurite, la crescita si è arrestata e la dipendenza dalla Cina è sempre più evidente”. Secondo la Banca centrale russa, nel primo trimestre del 2026, il Pil è sceso dello 0,5% su base annua. Nonostante l’aumento dei costi del petrolio, a causa della crisi nello Stretto di Hormuz, abbia permesso un leggero risanamento delle finanze pubbliche, si prevede che l’effetto sia temporaneo, soprattutto se reggerà l’accordo annunciato tra Usa e Iran.

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