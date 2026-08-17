Debito pubblico record, perché sale la quota in mano a stranieri?

Come spiega una analisi de Il Sole 24 Ore, gli ultimi dati sono i più alti dall’ottobre 2011, quando il caos finanziario sulle finanze pubbliche italiane porto all’insediamento emergenziale del governo Monti. Da quel momento si è assistito a una costante fase di disaffezione da parte dei grandi investitori internazionali, durata fino al 2023 quando si è innescata un’inversione del trend. Questo ha garantito un contenimento degli oneri legati agli interessi sui titoli di Stato. Un’ulteriore conferma è il dato dello spread BTp-Bund, che è sceso da 170-180 punti base del marzo 2023 agli attuali 80 punti, un effetto dovuto anche agli acquisti provenienti dall’estero.

Su Insider: Perché lo spread è più basso anche se il debito è superiore al 2011