Buono fruttifero postale Premium, rendimento e tassazione: cosa sapere

I buoni fruttiferi postali sono strumenti di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e distribuiti tramite Poste Italiane. Il capitale investito gode della garanzia statale, mentre gli interessi maturati sono soggetti a un’imposta agevolata del 12,5%. Non vi sono commissioni per sottoscrizione o gestione, se non il bollo annuale: esente fino a 5 mila euro, mentre per importi superiori si applica lo 0,20%. Il rimborso può essere richiesto in qualsiasi momento e i capitali rimborsati entro dieci anni dalla scadenza sono al netto della tassazione. Inoltre, fino a 50mila euro per nucleo familiare, i buoni non concorrono al calcolo dell’Isee.

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