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Opas Poste, Labriola e i manager di Tim aderiscono all'offerta

Economia
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Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal cda di Tim, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali

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Tim comunica che il suo amministratore delegato, Pietro Labriola, e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'Opas di Poste Italiane. Come già reso noto al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal cda di Tim, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa e i dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing.

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