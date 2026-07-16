Poste Italiane, Opas su Tim: Consob approva il documento di offerta

La società ricorda inoltre in una nota che, qualora si verifichino le condizioni previste dal Regolamento Emittenti, potrà essere disposta una riapertura dei termini di adesione per cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 settembre
La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'opas di Poste su Tim e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del 20 luglio e terminerà alle 17:30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro, pari a 1,67 euro - ricorda una nota - e una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.
La possibile riapertura dei termini di adesione
Poste Italiane ricorda inoltre in una nota che, qualora si verifichino le condizioni previste dal Regolamento Emittenti, potrà essere disposta una riapertura dei termini di adesione per cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 settembre, con regolamento il 2 ottobre. Il documento di offerta sarà depositato presso la Consob e messo a disposizione del pubblico presso le sedi dei soggetti coinvolti nell'operazione e sui siti internet di Poste Italiane e del global information agent Sodali & Co.