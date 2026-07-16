Poste Italiane, Opas su Tim: Consob approva il documento di offerta

La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'opas di Poste su Tim e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del 20 luglio e terminerà alle 17:30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro, pari a 1,67 euro - ricorda una nota - e una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.