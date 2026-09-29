Le 10 ville più care d'Italia, quanto valgono e dove sono. Classifica

Introduzione

Quali sono - e dove - le ville più costose del nostro Paese? Il portale immobiliare idealista ha cercato di dare una risposta a questa domanda, analizzando il mercato delle ville di pregio e censendo a fine agosto oltre 150 proprietà di lusso – distribuite in tutta Italia – con un valore superiore ai 10 milioni di euro. Ha stilato, così, la classifica delle 10 ville più care per valore assoluto.