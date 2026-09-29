Le 10 ville più care d'Italia, quanto valgono e dove sono. Classifica

Le 10 ville più care d'Italia, quanto valgono e dove si trovano. La classificaEconomia
Introduzione
Quali sono - e dove - le ville più costose del nostro Paese? Il portale immobiliare idealista ha cercato di dare una risposta a questa domanda, analizzando il mercato delle ville di pregio e censendo a fine agosto oltre 150 proprietà di lusso – distribuite in tutta Italia – con un valore superiore ai 10 milioni di euro. Ha stilato, così, la classifica delle 10 ville più care per valore assoluto.
Quello che devi sapere
Decimo posto
Al decimo posto della classifica stilata da Idealista troviamo una villa di Cernobbio: prezzo 23.000.000 euro, 1.000 metri quadri, 23.000 euro al metro quadro. Si tratta, spiega il portale di una “villa storica pieds dans l'eau sul Lago di Como, con darsena privata, piscina a sfioro sul lago e ampio terrazzo panoramico. Soffitti a cassettoni in legno lavorato, giardino all'italiana con alberi secolari e dependance per il personale. Il lusso lacustre nella sua forma più classica”.
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Nono posto
Anche al nono posto troviamo una proprietà di lusso di Cernobbio: prezzo 23.000.000 euro, 1.500 metri quadri, 15.333 euro al metro quadro. Idealista spiega che si tratta di una “villa fronte lago sulla Via Regina a Cernobbio: 20 locali, piscina e giardino privato affacciati direttamente sul Lario”.
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Ottavo posto
Per l’ottavo posto ci spostiamo in Sardegna e precisamente a Porto Rotondo, frazione di Olbia: prezzo 25.000.000 euro, 650 metri quadri, 38.462 euro al metro quadro. Come sottolinea Idealista, questa “villa con piscina e spiaggia privata nel cuore di Porto Rotondo” è composta da “quindici camere su tre piani” e il prezzo al metro quadro è “tra i più alti dell'intera classifica”.
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Settimo posto
Al settimo posto c’è una villa di Peccioli, in provincia di Pisa: prezzo 25.000.000 euro, 945 metri quadri, 26.455 euro al metro quadro. Perché è in classifica? Basta leggere la descrizione di Idealista: “Tenuta settecentesca immersa tra le colline della Valdera pisana, su oltre 300 ettari di paesaggio incontaminato tra vigneti, oliveti e borghi medievali. La residenza principale di 940 metri quadri dispone di 15 camere e 15 bagni; la proprietà include anche una piscina panoramica, un campo da tennis, un aeroporto privato con hangar, un lago privato e una riserva di caccia di 320 ettari”.
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Sesto posto
Al sesto posto Idealista piazza una villa a Positano, in provincia di Salerno: prezzo 26.000.000 euro, 800 metri quadri, 32.500 euro al metro quadro. La descrizione: “Villa su più livelli terrazzati che degradano verso un esclusivo accesso al mare. Solarium privato, area fitness, aria condizionata con nebulizzazione esterna. Il classico del lusso verticale amalfitano”.
Quinto posto
Quinto posto per una tenuta nel centro storico di Massa Marittima, in provincia di Grosseto: prezzo 28.000.000 euro, 2.745 metri quadri, 10.200 euro al metro quadro. Idealista la descrive così: “La grande proprietà maremmana, con 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni a pochi chilometri dalle spiagge incontaminate della Maremma. Una dimora che coniuga storia, paesaggio e dimensioni da castello”.
Quarto posto
Saliamo al quarto posto. Ai piedi del podio troviamo una villa a Roma, nel rione Trevi: prezzo 30.000.000 euro, 3.535 metri quadri, 10.000 euro al metro quadro. Idealista spiega: “Palazzo storico del Seicento a pochi passi dal Quirinale: 3.535 m2 su sei livelli, soffitti a cassettoni intatti, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti. Un'oasi verde rara nel cuore di Roma”.
Terzo posto
Ed eccoci al podio. Al terzo posto della classifica di Idealista troviamo una villa a Capri, in provincia di Napoli: prezzo 33.000.000 euro, 1.200 metri quadri, 27.500 euro al metro quadro. “Tenuta su oltre 11 ettari di parco privato con vista sul mare e sul Vesuvio, articolata in due residenze indipendenti collegate da una funicolare privata interna. Quattordici camere, 14 bagni en suite, due piscine. Rendite da locazione luxury fino a 45.000 euro a settimana”, svela il portale.
Secondo posto
Per il secondo posto torniamo in Costa Smeralda e precisamente a Porto Cervo, frazione del comune di Arzachena: prezzo 38.000.000 euro, 10.000 metri quadri, 3.800 euro al metro quadro. Idealista spiega che si tratta di un “complesso di quattro ville su un parco privato affacciato su Cala di Volpe, la baia della Gallura resa celebre dall'albergo progettato da Jacques Couëlle e frequentata ogni estate dai super panfili di tutto il mondo. Completano la proprietà piscine private e accesso diretto alla spiaggia”.
Primo posto
E al primo posto? Troviamo una villa di lusso in Campania e precisamente in provincia di Salerno, a Vietri sul Mare: prezzo 58.000.000 euro, 1.700 metri quadri, 34.118 euro al metro quadro. “Palazzo storico arroccato su una scogliera a picco sul mare in uno dei punti più scenografici della Costiera Amalfitana. Quarantotto camere, 20 bagni, terrazze panoramiche sospese sull'acqua, volte affrescate, pavimenti in maiolica vietrese originali e una piscina a sfioro che si fonde con il Mediterraneo”, è la descrizione di Idealista.
La geografia dei prezzi
Al primo posto della classifica di Idealista, quindi, troviamo una villa a Vietri sul Mare: vale 58 milioni di euro, il prezzo più alto tra le proprietà censite. Tra le regioni, la Toscana è la più rappresentata per numero di proprietà sopra i 10 milioni: da quanto emerge, Forte dei Marmi è la “vera capitale del lusso immobiliare italiano per volume di offerta, seguita dalle province di Siena, Grosseto e Lucca”.
Guardando alla geografia del lusso, le grandi destinazioni che dominano il mercato – spiega Idealista - sono cinque:
- la Costiera Amalfitana: Vietri sul Mare, Positano e Ravello, in particolare, offrono ville terrazzate a picco sul mare, con accessi esclusivi e interni storici.
- la Costa Smeralda: Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca, Cala Granu, che offrono parchi privati, spiagge riservate, architetture mediterranee di design.
- la Toscana con le sue tre anime: Forte dei Marmi con ville contemporanee ad alto pregio; Chianti, Val d'Orcia e Montepulciano con dimore storiche e terreni sconfinati; Maremma (Capalbio, Monte Argentario, Castiglione della Pescaia) per chi cerca riservatezza e natura incontaminata.
- i laghi: Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda, Pallanza sul Verbano, per fare degli esempi con ville e dimore di tradizione aristocratica.
- le città d'arte: troviamo palazzi storici a Roma nei quartieri Trevi, Pinciano e Aventino, ville sulle colline di Firenze, dimore di pregio a Venezia.
I prezzi al metro quadro ma non solo
Guardando alla classifica dei prezzi al metro quadro, rivela Idealista, il record appartiene a una villa di 200 m² a Porto Cervo: 70.000 euro al metro quadro, il valore più alto dell'intero ranking.
Seguono Forte dei Marmi, che nel quartiere Roma Imperiale raggiunge punte fino a 47.500 euro/m² su 232 m²; Porto Rotondo (38.462 euro/m² su 650 m²); Vietri sul Mare (34.118 euro/m²); Positano (32.500 euro/m²). Capri oscilla tra 27.500 e 31.667 euro al m². Anche il lago di Garda entra in questa classifica: una villa di 450 metri quadri a Desenzano raggiunge 41.556 euro al metro quadro, tra i valori più alti lontano dalle località di mare.
Ma come spiega Idealista, spesso a determinare il prezzo e il valore delle residenze di lusso non è la superficie ma la posizione e la vista. “Il dato rivela una logica precisa: nel lusso immobiliare italiano il valore al metro quadro cresce con la rarità della posizione”, concludono gli esperti del portale.
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