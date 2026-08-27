Quanto costa comprare casa nelle principali mete turistiche italiane?

Questa evoluzione sta cambiando anche i criteri con cui vengono progettate e valutate le abitazioni. Oltre a efficienza energetica, architettura e tecnologia, acquistano importanza luce naturale, qualità dell’aria, comfort acustico, verde, servizi e spazi per la socialità. La casa diventa quindi un luogo per vivere, ma anche per recuperare energie e favorire l’equilibrio personale. Parallelamente, la smart home si estende alla smart community, attraverso strumenti digitali e intelligenza artificiale per ottimizzare servizi e spazi comuni. Il wellness, inoltre, non è più prerogativa del lusso: verde pubblico, sicurezza, mobilità sostenibile e luoghi d’incontro possono migliorare la qualità della vita anche nell’edilizia ordinaria. Il valore di una casa, dunque, si misura sempre più anche nel benessere che è in grado di offrire.

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