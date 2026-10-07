Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti; non è gravato da imposte; non è esportabile; non è cedibile; non è sequestrabile; non è pignorabile. Il beneficio è rivolto: ai cittadini italiani; ai cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007); ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

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