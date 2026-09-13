Pensione anticipata a 64 anni, c’è chi può già usufruirne: i requisiti

Questi parametri, comunque, sono già destinati a cambiare al termine di quest’anno. Infatti il requisito anagrafico per la pensione anticipata si sposterà a 64 anni e 1 mese per il 2027 e 64 anni e 3 mesi per il 2028. E lo stesso cambiamento avverrà per la contribuzione effettiva: dal 2027 saranno necessari 20 anni e 1 mese di versamenti, che saliranno a 20 anni e 3 mesi nel 2028.