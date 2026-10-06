Concordato preventivo biennale, nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

Per il biennio 2026-2027, la scelta di aderire al concordato preventivo biennale deve essere formalizzata entro il prossimo 2 novembre (poiché la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di sabato). I contribuenti possono presentare l'adesione insieme alla dichiarazione dei redditi o, in alternativa, in via autonoma inviando il modello Cpb unitamente al solo frontespizio del modello Redditi 2026. La platea dei destinatari resta immutata: l'accesso è consentito ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo (arti e professioni) tenuti all'applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il 2025. Possono accedere sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta, sia coloro che hanno già partecipato al biennio 2024-2025 e intendono accettare la nuova proposta elaborata dal Fisco.