Nidil Cgil, con l'Osservatorio pensioni della Cgil, ha elaborato un dossier sul lavoro autonomo e parasubordinato a partire dagli ultimi dati Inps sulla Gestione separata, relativi all'anno 2025. Il sindacato ha evidenziato come, in periodo d’inflazione, la legge di Bilancio abbia esteso il beneficio fiscale della flat tax al 15% per i cosiddetti “professionisti di serie A, riferendosi all’estensione della flat tax prevista in Manovra fino a 100mila euro di ricavi, mentre per chi guadagna meno non è previsto alcun intervento". “Il lavoro parasubordinato, circa 209mila collaboratori e collaboratrici esclusivi, e circa 460mila partite Iva individuali vedono i propri compensi rimanere poveri”, fanno sapere da Nidil Cgil. “Se a questi aggiungiamo i collaboratori e le collaboratrici sportivi, circa 70mila, il quadro si fa ancora più preoccupante”, è l’allarme su un'emergenza che colpirebbe oltre 700mila lavoratori con “redditi inadeguati e pensioni da fame”.

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