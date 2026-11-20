Partite Iva e collaboratori, allarme Cgil: in pensione a 71 anni e con assegni bassiEconomia
Introduzione
Il Dossier sul lavoro autonomo e parasubordinato elaborato da Nidil Cgil con l’Osservatorio pensioni della Cgil ha lanciato un allarme sui redditi di collaboratori e partite Iva e sulle pensioni che rischiano di diventare “da fame”. “Mentre l'inflazione galoppa, con la legge di Bilancio il governo si occupa solo dei professionisti di serie A”, ha affermato il sindacato, mentre “oltre 700mila lavoratori hanno redditi inadeguati e pensioni da fame”.
Quello che devi sapere
L’allarme di Nidil Cgil
Nidil Cgil, con l'Osservatorio pensioni della Cgil, ha elaborato un dossier sul lavoro autonomo e parasubordinato a partire dagli ultimi dati Inps sulla Gestione separata, relativi all'anno 2025. Il sindacato ha evidenziato come, in periodo d’inflazione, la legge di Bilancio abbia esteso il beneficio fiscale della flat tax al 15% per i cosiddetti “professionisti di serie A, riferendosi all’estensione della flat tax prevista in Manovra fino a 100mila euro di ricavi, mentre per chi guadagna meno non è previsto alcun intervento". “Il lavoro parasubordinato, circa 209mila collaboratori e collaboratrici esclusivi, e circa 460mila partite Iva individuali vedono i propri compensi rimanere poveri”, fanno sapere da Nidil Cgil. “Se a questi aggiungiamo i collaboratori e le collaboratrici sportivi, circa 70mila, il quadro si fa ancora più preoccupante”, è l’allarme su un'emergenza che colpirebbe oltre 700mila lavoratori con “redditi inadeguati e pensioni da fame”.
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Chi sono i 700mila lavoratori in emergenza
L'analisi del sindacato ha considerato i collaboratori esclusivi, co.co.co. di varie tipologie ancora impiegati nel privato e nel pubblico (come gli operatori dei call center o le maestre d'asilo in alcuni comuni); i professionisti con partita Iva esclusivi non iscritti a ordini professionali (dagli archeologi ai grafici pubblicitari, dalle guide turistiche ai traduttori, ai rider) e i collaboratori dello sport, istruttori e non solo.
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Quali sono i redditi e l’ipotesi pensioni da fame
I redditi di questo tipo di lavoratori, ha sottolineato Nidil Cgil, “permangono insufficienti a una vita dignitosa oggi: in media 8.880 euro annui per i collaboratori esclusivi; 18.187 euro i professionisti con partita Iva esclusivi; 7.108 euro i collaboratori sportivi”. La prospettiva è quella di avere pensioni da fame in futuro con “l'uscita a 71 anni con la minima o, per i più 'fortunati', 30 anni di contributi per avere 654 euro al mese”.
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Come si matura la pensione
Per capire i calcoli di Nidil Cgil bisogna sapere che per maturare dodici mesi di anzianità pensionistica nella gestione separata Inps bisogna versare contributi calcolati su un reddito minimo annuo. Se si guadagna meno, vengono riconosciuti meno mesi. Nel 2025 a un collaboratore servivano almeno 18.808 euro lordi per ottenere un anno pieno. Ma soltanto il 12% dei 209 mila collaboratori esclusivi ha raggiunto la soglia. Il 31%, pur versando contributi, non ha maturato neppure un mese intero. Tra i giovani soltanto il 7,4% ha accreditato dodici mesi. Tra le donne l’8,7%. Per i professionisti con partita Iva appena il 34,9% ha ottenuto un anno completo, mentre circa 40 mila non hanno raggiunto nemmeno un mese. Così si può lavorare per decenni senza accumulare altrettanti anni utili alla pensione.
La simulazione della Cgil
Secondo le simulazioni della Cgil, con trent’anni pieni di contributi, un collaboratore otterrebbe a 67 anni una pensione di 864 euro mensili, mentre un professionista con partita Iva di appena 654. Ma per uscire all’età ordinaria nel sistema contributivo non basta aver maturato i contributi richiesti: l’assegno deve superare una soglia minima fissata dalla legge. Per questo motivo “l’unica via realistica di accesso alla pensione, per la stragrande maggioranza dei parasubordinati - secondo il sindacato - resta quindi l’uscita a 71 anni o più”. A quell’età non opera più la soglia d’importo, ma resta necessario il requisito contributivo. Il paradosso, osserva Cgil, è che la gestione separata Inps ha chiuso il 2025 con un avanzo di 9,5 miliardi.
L’emergenza redditi e pensioni basse
Il segretario generale Nidil Cgil, Andrea Borghesi, ha commentato i dati del dossier puntualizzando che “i redditi bassi rimangono l'emergenza principale anche per questa platea di lavoratrici e lavoratori, le pensioni impossibili da raggiungere ne sono la diretta conseguenza. Questo è il futuro che si presenta al 40% dei giovani interessati”. Per risolvere questa situazione, il sindacato continua a sostenere la necessità della “definizione di un equo compenso minimo non inferiore a quanto previsto per le medesime figure professionali dalla contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che costituisca anche la soglia minima per la definizione dei compensi dei parasubordinati”. Per questo, aveva annunciato nei giorni scorsi Borghesi, oggi "20 novembre saremo in piazza con collaboratori e partite Iva, in sciopero contro le politiche del governo che nulla fa sul versante redditi e pensioni".
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