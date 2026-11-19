Manovra 2027, il turnover nella pubblica amministrazione scende al 75%: ecco cosa cambiaEconomia
Introduzione
Tra le molte novità previste dalla Legge di Bilancio per il 2027 - che è ancora all’esame del Parlamento, e dunque passibile di ulteriori modifiche e cambiamenti - ce n’è anche una che va a impattare direttamente sul ricambio di personale all’interno di ampi settori della pubblica amministrazione. E che è di diretto interesse per tutti coloro che potrebbero voler cercare un impiego nella PA nel corso del prossimo anno, poiché i posti disponibili per nuove assunzioni diminuiranno.
Quello che devi sapere
Cosa prevede la Legge di Bilancio per il 2027
Come si legge nel dossier sulla Legge di Bilancio per il 2027 disponibile sul sito della Camera dei Deputati, l’articolo 66 comma 1 della Manovra prevede per il prossimo anno “una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato”. Dunque la limitazione alle nuove assunzioni riguarda nello specifico la sostituzione dei lavoratori in uscita dalla pubblica amministrazione.
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Il turnover limitato al 75%
Il dossier spiega anche che la Legge di Bilancio dispone “che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2027, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”. Ogni quattro uscite, quindi, il prossimo anno potranno esserci tre nuove entrate.
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Come funziona il turnover
Il dossier ricorda ancora che dal “1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita introdotte a decorrere dal 2008”. Una misura rimasta in vigore e che “ha subito un’eccezione solo relativamente al 2025 quando fu prevista una riduzione del turn over analoga a quella posta dalla presente disposizione”. Dunque a regime “la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”.
A chi non si applica la misura
La misura contenuta nella Legge di Bilancio per il 2027 attualmente in esame alla Camera “non si applica - oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato - anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali continua a trovare applicazione la normativa vigente che consente di procedere ad assunzioni sino al 100 per cento delle unità cessate nell’anno precedente”.
Quanti posti di lavoro salteranno
La relazione tecnica allegata alla Legge di Bilancio non fornisce dettagli sul numero dei lavoratori in uscita che non saranno sostituti, tuttavia è presente una quantificazione del risparmio atteso dalla misura: si tratta di circa 130 milioni di euro per il 2027. Prendendo in considerazione questo dato e il fabbisogno indicato dalle amministrazioni per l’anno prossimo, stime indicano che l’impatto finale della diminuzione del turnover possa essere nell’ordine di circa 3mila assunzioni in meno.
I tagli previsti alla scuola
La diminuzione del turnover comunque non è l’unico punto previsto dalla Legge di Bilancio per quanto concerne i dipendenti pubblici. Infatti nella versione originale del testo era presente una riduzione di quasi 7mila posti negli organici del comparto della scuola, ma il governo ha fatto marcia indietro su questo punto: non è però ancora chiaro se la norma verrà espunta o rinviata al 2029.
Cosa potrebbe cambiare nella Manovra
In ogni caso, non è detto che la misura esca indenne all’esame parlamentare della Legge di Bilancio: il testo infatti potrebbe subire modifiche, anche significative. Il governo e la maggioranza potrebbero dare luce verde ad alcuni cambiamenti: nuovi condoni, il fondo culle vuote, aggiustamenti alla flat tax all'1% per i giovani, lo spalma Superbonus, la stretta alla rivalutazione delle pensioni, e le risorse per la sanità e la scuola sono solo alcuni dei temi ancora in discussione tra le forze che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni.
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