Introduzione

Tra le molte novità previste dalla Legge di Bilancio per il 2027 - che è ancora all’esame del Parlamento, e dunque passibile di ulteriori modifiche e cambiamenti - ce n’è anche una che va a impattare direttamente sul ricambio di personale all’interno di ampi settori della pubblica amministrazione. E che è di diretto interesse per tutti coloro che potrebbero voler cercare un impiego nella PA nel corso del prossimo anno, poiché i posti disponibili per nuove assunzioni diminuiranno.