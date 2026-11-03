Nella "raod map" introdotta dal governo in Manovra trova spazio inoltre l'innalzamento della soglia per poter richiedere il pagamento del Tfs in un'unica soluzione. Anche in questo caso, si segue un percorso progressivo sui tempi, a partire dal 2031 quando la liquidazione potrà essere corrisposta in forma completa entro un limite di 60mila euro, diecimila euro in più rispetto a quanto previsto ad oggi. Nel 2032 si potrà richiedere l'intero Tfs fino a 70mila euro, soglia che sale ancora a 80mila nel 2033 e a 90mila nel 2034. La data da cerchiare in rosso sul calendario è infine il 2035 quando "ad andare in pensione" sarà proprio la rateizzazione e i dipendenti Pa in pensione riceveranno la quota completa di accredito prevista dall'indennità di fine servizio al momento dell'uscita dal lavoro.

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