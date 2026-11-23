Introduzione
Venezia è uno dei luoghi più amati dai viaggiatori di tutto il mondo. Per preservarne la bellezza, e la vivibilità, da tempo la città sta cercando di mettere un freno al turismo di massa o almeno di gestire i flussi. Nel corso degli anni, i costi per i visitatori sono aumentati e nei prossimi mesi potrebbero salire ancora.
Quello che devi sapere
La tassa di soggiorno: da 5 a 9,50 euro
Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Venezia, su proposta dell'assessore ai Tributi Michele Zuin, ha stabilito nuove tariffe per la tassa di soggiorno. In base al provvedimento, l'importo massimo della tassa di soggiorno applicato nelle strutture di maggior pregio di Venezia sarà di 9,50 euro a notte. Finora la città aveva mantenuto la tariffa massima di 5 euro.
Per approfondire: Tutte le notizie da Venezia
L’aumento
Il provvedimento che ha portato all’aumento è previsto dalla Legge 197/2022: consente ai Comuni capoluogo di provincia che registrino presenze turistiche in numero almeno venti volte superiore a quello dei residenti, sulla base dei dati Istat relativi alla media del triennio precedente, di applicare l'imposta fino a un massimo di 10 euro per pernottamento.
Per approfondire: Tassa di soggiorno verso il record di 1,3 miliardi nel 2026
“Una scelta di equità e di responsabilità”
"Con questo provvedimento ci allineiamo a quanto la legge consente e a quanto già applicato dalle altre grandi città turistiche”, ha dichiarato l’assessore veneziano ai Tributi Michele Zuin. E ha aggiunto: “Si tratta di una scelta di equità e di responsabilità: le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno sono fondamentali per sostenere i servizi, il decoro, la manutenzione e la qualità della vita in una città che accoglie ogni anno milioni di visitatori. L'adeguamento consente al Comune di disporre di risorse adeguate alla dimensione reale del fenomeno turistico e alle esigenze della città e dei suoi residenti".
Il ticket d’accesso
Ma la tassa di soggiorno non è l’unico contributo da pagare per i turisti. C’è anche il ticket d’accesso. Come deciso dalla Giunta comunale, che ha approvato il regolamento su proposta degli assessori al Turismo Silvia Peruzzo Meggetto e al Bilancio Michele Zuin, anche per il 2027 proseguirà l'applicazione del Contributo di accesso al centro storico di Venezia e alle isole minori della laguna. La misura sarà ancora in via sperimentale e, per il momento, non prevede aumenti.
Quanto si paga
Le giornate in cui verrà applicato il contributo – si legge nel provvedimento - saranno 72: dal 26 marzo al 15 agosto, nella fascia oraria 8.30-16.30. Le tariffe restano quelle dello scorso anno: saranno di 5 euro per coloro che prenoteranno e pagheranno il "ticket" entro 10 giorni dall'arrivo in città, mentre saranno di 10 euro a partire dalle ore 00:00 del nono giorno.
“È una misura di equilibrio”
L'obiettivo della misura, hanno spiegato i promotori, è duplice: da un lato consentire una migliore conoscenza e gestione del fenomeno turistico, dall'altro incentivare una programmazione anticipata della visita da parte dei visitatori giornalieri. “La prenotazione anticipata resta lo strumento centrale della sperimentazione che permette alla città di conoscere in anticipo le presenze attese e di organizzare servizi e controlli, e consente al visitatore di pagare la tariffa ridotta”, hanno commentato i due assessori. Ancora: “È una misura di equilibrio, che tiene insieme la tutela della città antica e delle isole minori, la vivibilità per chi ci abita e ci lavora, e la qualità dell'esperienza per chi sceglie Venezia. Continueremo a monitorare i dati della sperimentazione per valutare, con responsabilità, gli sviluppi futuri dello strumento”.
Possibili novità dalla Manovra
E sul ticket d’ingresso altre novità potrebbero arrivare dalla Manovra. Come riporta il Sole 24 Ore, tra gli emendamenti presentati alla Camera ne compare uno firmato da Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia: la proposta è quella di raddoppiare l’importo massimo del contributo di accesso alla città antica e alle isole minori della laguna. In questo modo, spiega il quotidiano, il limite passerebbe da 10 a 20 euro. Al momento, comunque, si tratta di uno dei 7mila emendamenti alla Legge di bilancio 2026 e non è detto che passerà tutte le scremature. Secondo i calcoli del giornale, l’aumento in un anno - considerando i 72 giorni di applicazione - porterebbe nelle casse della città “12,5 milioni di euro con un incremento del 140%”.
La proposta sugli aerei
Intanto, il Comune di Venezia è tornato a proporre nel 2027 il contributo di imbarco sugli aerei: si tratta di una misura che era stata già decisa nel 2022 e poi bocciata da un ricorso al Consiglio di Stato da parte della Save, la concessionaria dell'aeroporto "Marco Polo", e di compagnie aeree.
Cosa prevede
La misura è contenuta nel bilancio di previsione 2027-2029, licenziato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Venezia: si prevede che l'addizionale comunale sia di un importo iniziale di 1,60 euro a passeggero. L’amministrazione ha precisato che la decisione è stata presa dopo un iter avviato nel 2024 e perfezionato con il via libera dei ministeri dell'Economia e dell'Interno e la firma della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le critiche
La misura, come quattro anni fa, ha provocato le critiche del Gruppo Save: ha fatto sapere che "si tratta di una scelta miope che aggiunge un ulteriore balzello ai già gravi problemi collegati alla situazione geopolitica, al caro carburante, ai costi dell'energia e all'inflazione, e che accentua lo svantaggio dello scalo di Venezia rispetto, ad esempio, all'aeroporto di Trieste che non paga neppure la tassa nazionale”. Poi il Gruppo Save ha ribadito: “La società, come nel recente passato, si opporrà in tutte le sedi opportune”.
Per approfondire: Montagna, rinascono i "borghi fantasma": boom di residenti e turisti. I dati