L'obiettivo della misura, hanno spiegato i promotori, è duplice: da un lato consentire una migliore conoscenza e gestione del fenomeno turistico, dall'altro incentivare una programmazione anticipata della visita da parte dei visitatori giornalieri. “La prenotazione anticipata resta lo strumento centrale della sperimentazione che permette alla città di conoscere in anticipo le presenze attese e di organizzare servizi e controlli, e consente al visitatore di pagare la tariffa ridotta”, hanno commentato i due assessori. Ancora: “È una misura di equilibrio, che tiene insieme la tutela della città antica e delle isole minori, la vivibilità per chi ci abita e ci lavora, e la qualità dell'esperienza per chi sceglie Venezia. Continueremo a monitorare i dati della sperimentazione per valutare, con responsabilità, gli sviluppi futuri dello strumento”.