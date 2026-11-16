Secondo il Rapporto Montagne Italia 2026 di Uncem, tra il 2019 e il 2025 i territori montani hanno registrato un saldo migratorio positivo di oltre 174mila persone. Il Nord-Est guida la crescita demografica, mentre il turismo supera i 113 milioni di presenze. Restano le criticità legate a denatalità, servizi e redditi

La montagna italiana torna ad attrarre nuovi abitanti. Tra il 2019 e il 2025 i territori montani hanno registrato un saldo migratorio positivo di 174.274 persone, mentre nel solo biennio 2024-2025 i nuovi residenti netti sono stati 72.811. A fotografare il fenomeno è il Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da Uncem con la Fondazione Montagne Italia e pubblicato da Rubbettino Editore. I dati mostrano una crescente capacità di attrazione delle aree alpine e appenniniche , soprattutto nel Nord del Paese. Nonostante i nuovi arrivi, però, la popolazione complessiva di molti Comuni montani continua a diminuire a causa dell'invecchiamento e del calo delle nascite.

Montagna, 174mila nuovi residenti netti tra il 2019 e il 2025

Il Rapporto Montagne Italia 2026 analizza 362 unità territoriali montane, che comprendono 3.433 Comuni e circa 7,9 milioni di residenti. I 3.273 Comuni classificati come totalmente montani rappresentano il 41,5% dei Comuni italiani e occupano quasi il 45% del territorio nazionale.

Nel 2025 il tasso migratorio complessivo delle aree montane è stato di 4,3 nuovi residenti netti ogni mille abitanti, rispetto ai 5,1 degli altri Comuni italiani. Il saldo migratorio positivo riguarda sia i trasferimenti dall'estero sia gli spostamenti di cittadini italiani che scelgono di stabilirsi nelle terre alte.

"La parola spopolamento, usata indistintamente per tutte le montagne, non descrive più la realtà", ha dichiarato Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem. Secondo Bussone, il fenomeno richiede nuove politiche pubbliche capaci di riconoscere il diritto a restare, a ritornare e ad arrivare.

Nord-Est e Nord-Ovest trainano il ripopolamento

Il fenomeno non riguarda tutte le aree montane allo stesso modo. Nel 2025 il tasso migratorio ha raggiunto il 6,9 per mille nel Nord-Ovest, il 6,6 nel Nord-Est e il 5,7 nel Centro, mentre nel Mezzogiorno si è fermato allo 0,2 per mille.

Tra il 2021 e il 2026 la popolazione dei territori montani del Nord-Est è cresciuta dell'1%, contro lo 0,2% degli altri Comuni della stessa area geografica. Nel Nord-Ovest, invece, il tasso migratorio interno è stato di 2,1 per mille, rispetto all'1,2 dei Comuni non montani.

Tra le zone che registrano risultati positivi figurano le Valli di Lanzo, il Pinerolese e la Valle di Susa in Piemonte, la Valle Trompia e la Valle Sabbia in Lombardia. Anche l'Appennino presenta territori capaci di attrarre nuovi abitanti, tra cui la Lunigiana, il Mugello e l'Amiata Grossetana. Nel Mezzogiorno emergono gli Alburni e i Monti Lattari, nonostante un quadro demografico complessivamente più difficile.

Turismo in montagna, oltre 113 milioni di presenze nel 2024

Il turismo rappresenta una delle principali risorse economiche dei territori montani. Nel 2024 sono state registrate oltre 113 milioni di presenze turistiche, con un indice di 1.428 presenze ogni cento residenti, quasi il doppio rispetto ai Comuni non montani.

Secondo il rapporto, il 24,9% dei Comuni montani presenta una vocazione turistica naturalistica, percentuale che sale al 37,5% nel Nord Italia.

L'economia delle terre alte, tuttavia, non si limita all'accoglienza turistica. Nei Comuni montani si concentrano circa 7,2 milioni di ettari di superficie forestale, una risorsa importante per lo sviluppo di attività legate alla gestione sostenibile dei boschi, alle filiere produttive e ai servizi ambientali.

Le criticità: calo delle nascite e difficoltà di accesso ai servizi

Nonostante il saldo migratorio positivo, lo spopolamento non è stato arrestato. Tra il 2022 e il 2025 i Comuni totalmente montani hanno perso complessivamente 59.462 residenti, pari allo 0,7% della popolazione. Il principale fattore è il saldo naturale negativo, con 5,6 nascite e 12,3 decessi ogni mille abitanti.

Il 26,7% della popolazione montana ha più di 64 anni e nel 2025 ben 309 Comuni non hanno registrato alcuna nascita. Il 42,7% dei Comuni montani presenta una popolazione sostanzialmente stabile, mentre il 14,2% registra una crescita significativa, quota che raggiunge il 20,2% nel Nord.

Restano inoltre le difficoltà legate all'accesso ai servizi. L'11% dei residenti impiega più di un'ora per raggiungere un ospedale, il 18,1% per arrivare a una stazione ferroviaria e il 55% dei Comuni montani è privo di servizi bancari.

Lavoro, redditi ed economia green nelle aree montane

Sul fronte dell'occupazione, il divario rispetto agli altri territori italiani è contenuto. Il tasso di occupazione nei Comuni montani è pari al 64,9%, contro il 65,8% dei Comuni non montani. Anche il tasso di disoccupazione risulta leggermente inferiore, all'8,6% rispetto all'8,9%.

Più significativa la differenza nei redditi: il reddito imponibile medio nei territori montani è di 18.093 euro, contro i 19.860 euro degli altri Comuni.

Il rapporto dedica spazio anche alle nuove opportunità economiche legate alla digitalizzazione, alle comunità energetiche e alla sostenibilità ambientale. Tra le iniziative analizzate figurano 37 Green Communities finanziate, con progetti dedicati alla gestione delle foreste, alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e alla produzione energetica.

Secondo Uncem, per consolidare l'arrivo di nuovi abitanti saranno necessari investimenti in infrastrutture, abitazioni, scuole, sanità e trasporti. L'obiettivo è trasformare la capacità di attrarre nuovi residenti in una crescita demografica ed economica duratura.