Il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca nell'inverno 2026-27 salirà a quota 12 miliardi 836 milioni di euro in crescita di oltre 636 milioni (+5.2%) sul dato a consuntivo della stagione scorsa secondo le stime dell'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc
Vacanze sulle neve italiana sempre più amate, anche dagli stranieri. Il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca nell'inverno 2026-27 salirà a quota 12 miliardi 836 milioni di euro in crescita di oltre 636 milioni (+5.2%) sul dato a consuntivo della stagione scorsa secondo le stime dell'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc.
Complessivamente in aumento del +4,1% anche le presenze. Ma mentre i pernottamenti degli italiani sono in calo del -3.4% (sono soprattutto le famiglie a dover rinunciare o abbreviare le vacanze), salgono del 5.7% quelli degli stranieri (ad avere i maggiori indici di crescita Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti). Nel dettaglio sarà pari a 6 miliardi 392 milioni il fatturato del sistema ospitale nella sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (alberghi, villaggi, B&B, residence, baite, chalet, agriturismi, case vacanza, alloggi in affitto, etc.). Rispetto alla stagione invernale scorsa, il cui fatturato consuntivo è stato pari a 5 miliardi 951 milioni, si prevede un incremento di fatturato del +7,4%, quantificabile in oltre 440 milioni circa in più. E' di 4 miliardi 987 milioni il fatturato dei servizi quali noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita vari, etc., vale a dire i servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve. Il fatturato consuntivo dello scorso anno è stato pari a 4 miliardi 828 milioni e si registra un incremento di fatturato del +3,3% (159 milioni circa in più). Ad altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento, etc. sarà detinato 1 miliardo 457 milioni Lo scorso il fatturato complessivo è stato a consuntivo di 1 miliardo 420 milioni e si registra un incremento di fatturato del +2,6% (37 milioni in più).