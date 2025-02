Case in montagna, mete più ambite: da Selva di Val Gardena a Roccaraso

Introduzione

Secondo un report di Century 21 Italia, è Selva di Val Gardena la località sciistica più cara per l'acquisto di una casa. I prezzi degli immobili in vendita sfioravano i 12 mila euro al metro quadro nel 2024, malgrado una leggera flessione rispetto al 2023 (-4,3%). Cifre record anche a Cortina dove ci vogliono in media 11.896 euro al metro quadro per comprare casa e c’è stata una crescita del 5% dei prezzi rispetto al 2023. Seguono Corvara, con un costo di 9.561 euro al metro quadro, e Livigno, dove si arriva a 6.284 euro al metro quadro. In questa località, però, nel 2024 i prezzi sono crollati del 20% dagli 8 mila euro/mq del 2023. Ecco tutti i dati