Pensioni, aumenti nel 2025 con i nuovi coefficienti di rivalutazione

Introduzione

Quest’anno si registra un aumento delle pensioni. Sale il tasso di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi acquisiti al 31 dicembre del 2023: il tasso ora tocca quota 1,036622, il che equivale a una rivalutazione del 3,6622%, come ha confermato l’Inps. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come cambiano le cifre