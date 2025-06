Acconti Irpef, via libera del Senato al decreto: quali sono le novità

Solo in riferimento all’anno 2024, il decreto prevede la norma che escludeva la rimodulazione Irpef dal calcolo degli acconti. Viene corretto lo squilibrio nato con la riforma fiscale 2023, che aveva ridotto le aliquote Irpef e alzato la no tax area per i lavoratori dipendenti. Corretta la normativa riguardante il calcolo degli acconti Irpef anche per l’anno in corso. La misura, composta da due articoli, è già in vigore dal 24 aprile e punta a garantire coerenza tra la nuova struttura dell’Irpef – entrata a regime con la legge di bilancio – e le modalità di pagamento degli anticipi fiscali.

Per approfondire: Taglio dell'Irpef, seconda aliquota al 33% e pace fiscale: le prossime mosse del governo