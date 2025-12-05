Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre per Fondo Dote Famiglia

“In seguito alla conclusione della prima fase di adesione alla misura ‘Fondo Dote Famiglia’ da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, e allo svolgimento, tuttora in corso, della seconda fase riservata alle famiglie, apertasi il 29 settembre u.s., è pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda”, ha comunicato il Dipartimento per lo Sport sul suo sito. “I beneficiari, oltre a poter verificare direttamente sulla Piattaforma lo stato della domanda, riceveranno una e-mail al proprio indirizzo ivi inserito, con la quale sarà data notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco. I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività”.

