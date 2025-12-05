Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre per Fondo Dote Famiglia

Introduzione
C’è ancora tempo fino alle 12 del 10 dicembre per richiedere il beneficio rivolto alle famiglie con figli a carico di età compresa tra 6 e 14 anni, e finalizzato a sostenere le famiglie per quanto riguarda le spese relative ad attività sportive e ricreative extra scolastiche. Intanto il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato la prima graduatoria dei beneficiari, a cui seguirà un secondo elenco più avanti.
Quello che devi sapere
La prima graduatoria
“In seguito alla conclusione della prima fase di adesione alla misura ‘Fondo Dote Famiglia’ da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, e allo svolgimento, tuttora in corso, della seconda fase riservata alle famiglie, apertasi il 29 settembre u.s., è pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda”, ha comunicato il Dipartimento per lo Sport sul suo sito. “I beneficiari, oltre a poter verificare direttamente sulla Piattaforma lo stato della domanda, riceveranno una e-mail al proprio indirizzo ivi inserito, con la quale sarà data notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco. I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività”.
Cos’è il Fondo Dote per la Famiglia?
Il Fondo Dote per la Famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025, è finalizzato a sostenere la genitorialità e le spese relative ad attività sportive e ricreative, effettuate da soggetti minori di età in periodi extra scolastici. L’obiettivo, spiega il Dipartimento per lo Sport nelle FAQ dedicate, “è incoraggiare la pratica dell’attività motoria e un corretto stile di vita per i ragazzi, consentendone l’accesso anche a quelli che versano in condizioni di maggior disagio”.
A chi spetta il beneficio
Il cosiddetto Bonus sport 2025 “è rivolto alle famiglie con figli a carico di età compresa tra 6 e 14 anni (il contributo può essere richiesto per un massimo di due figli per nucleo familiare), con un Isee minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro e non già destinatarie di altri benefici, sovvenzioni, contributi, sgravi fiscali o altre forme di ausilio economico-finanziario, concessi per le medesime prestazioni da enti regionali, provinciali o comunali”.
Cifre e date da rispettare
“A ciascun Beneficiario potrà essere assegnato un solo contributo per ciascun minore, del valore massimo di € 300,00 che il beneficiario stesso potrà scegliere di utilizzare per lo svolgimento di una sola tipologia di attività, da effettuarsi con cadenza minima bisettimanale - spiega il Dipartimento per lo Sport - L’attività sportiva o ricreativa riferita a ciascun contributo dovrà avere inizio entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026”.
La graduatoria in ordine cronologico
Una volta presentata la domanda, “il Dipartimento per lo Sport valuta le domande in ordine cronologico di presentazione e procede all’assegnazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di rinunce e/o revoche e/o decadenze, si procederà allo scorrimento dell’elenco approvato, fino ad esaurimento delle risorse”.
I pagamenti
La cifra del Fondo Dote per la Famiglia viene corrisposta all’ente che organizza il corso in tre diversi momenti:
- Il 30 percento del contributo sarà erogato al momento dell’inizio delle attività;
- Un altro 40 percento arriverà al compimento della metà del corso, previa verificata dell’effettiva frequenza da parte del minore;
- La terza e ultima tranche, l’ultimo 30 percento, sarà erogata alla fine del corso, sempre previa verifica della frequenza da parte del minore.
Attenzione alle assenze
Se il minore supererà il 30% delle assenze all’attività scelta, il contributo dovrà essere restituito. Il monitoraggio delle presenze verrà effettuato tramite appositi modelli per la verifica della frequenza.
Cosa serve per la domanda
Per presentare la richiesta bisogna accedere alla piattaforma del Dipartimento tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica e fornire le seguenti informazioni:
- Dati anagrafici del minore e della persona che lo ha fiscalmente a carico;
- L’autocertificazione dell’indicatore Isee minorenni in corso di validità, che il sistema recupera autonomamente tramite l’Inps;
- La dichiarazione con cui il soggetto che ha fiscalmente a carico il minore dichiara di non essersi avvalso e, nel caso di concessione del contributo, di non volersi avvalere di altre agevolazioni fiscali o contributi per la medesima prestazione;
- Il documento di identità di chi presenta la richiesta;
- Il modulo di consenso genitoriale firmato anche in modalità analogica.
