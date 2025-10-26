Isee e prima casa, gli effetti sulle misure per le famiglie

La riforma dell’Isee sulla prima casa dispiegherà i suoi effetti anche sul Supporto formazione e lavoro (Sfl), misura analoga all’Assegno di inclusione ma destinata, in questo caso, ai nuclei in difficoltà economica con componenti tra i 18 e i 59 anni occupabili e non disabili. Come riporta la relazione tecnica collegata alla Manovra, sale a quota 2.300 unità la platea di potenziali beneficiari aggiuntivi. Ipotizzando un sostegno da 500 euro mensili erogato per 12 mesi, la spesa per lo Stato salirebbe di 13,8 milioni ogni anno.