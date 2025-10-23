Manovra, ecco come cambiano i bonus casa nel 2026

Anche se la Manovra potrà subire modifiche in Parlamento, sarà difficile che sul Superbonus possa esserci un ripensamento del governo. La premier Giorgia Meloni, infatti, più volte ha ribadito come l'incentivo messo a punto dal governo Conte si sia rivelato un salasso per le casse pubbliche. Non ha perso occasione di sottolinearlo nemmeno durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo il Cdm che ha approvato la Legge di bilancio: su questa Manovra, che "vale 18,7 miliardi" ed è "più leggera delle precedenti", "pesa anche la situazione complessiva: nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi di euro per il Superbonus, che è più del doppio della legge che stiamo varando". E ieri in Senato, rivolta al M5S, ha aggiunto: “La Legge di bilancio vale 18,7 miliardi di euro, il Superbonus quest'anno ne vale 40: se avessi avuto quei 40 miliardi e non 18, le forze dell’ordine le avrei coperte di aumenti, così come avrei fatto per sanità, salari, imprese e per tutto quello che non posso fare perché abbiamo ristrutturato le seconde case e i castelli".