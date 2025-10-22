Manovra 2026, ok dalla Ragioneria di Stato. Cambio su affitti brevi

Dopo il via libera della Ragioneria, il Mef ha inviato il testo della Legge di bilancio a Palazzo Chigi, che lo invierà alla Presidenza della Repubblica. Poi il passaggio in Parlamento. Rispetto alla prima versione, gli articoli sono passati da 137 a 154. E ci sono altre novità: dopo le polemiche cambia, ad esempio, la norma sugli affitti brevi ascolta articolo

Il testo della Manovra per il 2026 del governo Meloni è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato (LO SPECIALE). Dopo il via libera, il Mef l’ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sarà poi Palazzo Chigi a inviarlo alla Presidenza della Repubblica. La Legge di bilancio, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre, dovrà poi passare al vaglio del Parlamento. Rispetto alla prima versione che circolava nei giorni scorsi, gli articoli che compongono la Manovra bollinata sono passati da 137 a 154. Sono stati aggiunti alla fine, ad esempio, articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari ministeri. E ci sono altre novità: cambia, tra le altre cose, la norma sugli affitti brevi.

La norma sugli affitti brevi Nella Manovra bollinata dalla Ragioneria cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi. L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21% ma solo nel caso in cui "nell'anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". Nelle scorse ore la norma che innalzava la cedolare secca aveva provocato diverse polemiche. In mattinata il vicepremier Matteo Salvini, su Rai Tre, aveva assicurato: la norma sugli affitti brevi "non ci sarà. O alla base (del testo, ndr) o in Parlamento verrà cancellata". Vedi anche Manovra, da taglio Irpef a nuova rottamazione: le misure sulle tasse

Come cambia la norma sugli affitti brevi Rispetto alle bozze, quindi, cambia la norma sulla tassazione delle locazioni brevi per finalità turistiche. Il testo bollinato prevede che l'aliquota della cedolare secca rimanga al 21%, a meno che non si ricorra a società di intermediazione o portali telematici, come ad esempio Vrbo, Airbnb o Booking. Il decreto prevede che "ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca". E ancora: "L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi". Qui interviene l'aggiunta della Legge di bilancio, che precisa: "Sempre che, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". Vedi anche Immobiliare, sale domanda case in vendita. Giù richieste affitti