Legge di Bilancio 2026, il Consiglio dei ministri approva la Manovra

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2026. La riunione che aveva all’ordine del giorno la Manovra, secondo quanto trapela, è durata oltre un’ora. "È una Manovra seria che vale 18,7 miliardi di euro e si concentra su quattro priorità, le stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese, sanità", ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa post Cdm. Presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Le misure illustrate da Meloni

"È una Manovra che considero molto seria, equilibrata, che va letta nel solco delle precedenti e vale 18,7 miliardi di euro, quindi è più leggera delle precedenti. Ma pesa anche la situazione complessa: nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi di euro per il Superbonus, che è più del doppio della legge che stiamo varando", ha detto Meloni nella conferenza stampa a Palazzo Chigi. E ha ringraziato "la maggioranza per la compattezza", per aver lavorato "guardando al risultato". Poi la premier ha elencato alcune delle misure contenute nel testo approvato dal Cdm. "Aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici", ha ricordato. Ancora: "Escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite del valore catastale". "Dedichiamo alla famiglia – ha detto ancora la premier – circa 1,6 miliardi di euro in più".

Le imprese e il lavoro

Per quanto riguarda le imprese, Meloni ha spiegato: "Parliamo di circa 8 miliardi di investimenti". "Per le nuove assunzioni è stato introdotta una superdeduzione del 120% del costo del lavoro, che sale fino al 130% per alcuni soggetti più fragili", ha aggiunto la premier. Ancora: "Intervieniamo sull'irpef, ci concentraimo sul ceto medio" con una misura che pesa "circa 2,8 miliardi di euro", mettiamo 1,9 miliardi sui salari per fare" detassazione dei premi di produttività e turni festivi e notturni. Inoltre, la presidente del Consiglio ha annunciato: "Proroghiamo la sterilizzazione di sugar tax e plastic tax a tutto il 2026".

Le coperture

Nelle coperture della Manovra "c'è un importante contributo degli istituti bancari e assicurativi che voglio ringraziare", ha detto ancora Meloni. "Ci sono state lunghe interlocuzioni. Parliamo di grandi portatori di interessi ma tutti ci rendiamo conto delle priorità e abbiamo trovato una disponibilità che non era scontata", ha aggiunto. E ancora: "Per il sistema del credito non temo un contraccolpo: abbiamo parlato con queste persone, il mio intento non è punitivo" ma l'azione del governo è quella "di concentrarsi su priorità come la famiglia, i lavoratori, mantenendo la traiettoria del deficit e del debito" in modo da essere credibili", un fatto di cui "beneficia anche il sistema bancario". "Non c'è la tassazione sugli extraprofitti, comprendo il principio culturale alla base di questa richiesta", ha poi sottolineato Meloni parlando dell'intervento sul sistema bancario e assicurativo. Il "grosso delle coperture" della Manovra "arriva da tagli alla spesa della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri", ha aggiunto.