Carabinieri morti a Verona, oggi i funerali di Stato a Padova

Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, nel pomeriggio i funerali di Stato a Padova

Cronaca
©Ansa

Oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, l'ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I tre militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Alla cerimonia presenti le alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a moltissime delegazioni di partiti

Si tengono oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Alla cerimonia prendono parte le alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a moltissime delegazioni di partiti.

I tre carabinieri morti per trauma da schiacciamento

Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari sono morti nella notte di martedì 14 ottobre. Dall’autopsia è emerso che i tre militari sono deceduti per trauma da schiacciamento. Intanto, restano stabili le condizioni dei tre feriti più gravi coinvolti nell'esplosione. Sul fronte giudiziario, invece, nessun passo avanti: i due fratelli Ramponi - Dino e Franco, entrambi detenuti - hanno deciso di non rispondere alle domande del gip del tribunale di Verona. Per la sorella Luisa, che resta intubata in terapia intensiva, è scattata la convalida dell'arresto. 

