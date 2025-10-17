Carabinieri uccisi, Mattarella e Meloni ai funerali di Stato. FOTO

Carabinieri uccisi, anche Mattarella e Meloni ai funerali di Stato a Padova. FOTO
Alla Basilica di Santa Giustina sono in corso le esequie di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona. Alle esequie il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, alcuni ministri e i presidenti di Camera e Senato
- Presenti centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, ai funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri vittime dell'esplosione avvenuta due giorni fa a Castel D'Azzano (Verona). L'ultimo saluto è alla basilica di Santa Giustina di Padova.
- Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri sul sagrato della Basilica. Le tre vetture si sono allineate davanti alla chiesa e ne sono uscite le bare, con la gente che nel frattempo ha taciuto in un silenzio commosso. Poi i tre feretri sono stati condotti alla chiesa mentre la banda ha intonato la marcia funebre.
- Presenti le principali autorità: nella chiesa in Prato della Valle di Padova ci sono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i ministri della Difesa, Guido Crosetto, dell'Interno, Matteo Piantedosi, dell'Università, Anna Maria Bernini, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il governatore Zaia, Elly Schlein e una delegazione del Pd.
- Presenti in chiesa anche i vertici dell'Arma e i colleghi dei deceduti, tra cui 27 militari che erano assieme a loro a Castel D'Azzano, con evidenti segni delle lesioni subite nello scoppio. Sul sagrato schierato il picchetto d'onore di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito.