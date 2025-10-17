Carabinieri uccisi, Mattarella e Meloni ai funerali di Stato. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Funerali di Stato a Padova

Carabinieri uccisi, anche Mattarella e Meloni ai funerali di Stato a Padova. FOTO

Cronaca fotogallery
4 foto
©Ansa

Alla Basilica di Santa Giustina sono in corso le esequie di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona. Alle esequie il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, alcuni ministri e i presidenti di Camera e Senato

