Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. Secondo il presidente Usa, che sente anche Putin e i leader Ue, "l'accordo è vicino e Putin è serio". Zelensky conferma: "Intesa al 90%". Spazio anche all'addio all'icona del cinema Brigitte Bardot, morta a 91 anni. E poi il caso dei finanziamenti ad Hamas, in cui sono state arrestate 9 persone

