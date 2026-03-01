Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
- Attacco di Usa e Israele sull'Iran, che risponde con i droni sulle basi americane e la chiusura dello stretto di Hormuz. Poi l'annuncio di Trump sulla Guida suprema: "Abbiamo ucciso Khamenei, è morto uno degli uomini più malvagi al mondo". Per Netanyahu il sogno di una vita: "Ora la vera pace". Teheran colpisce anche Dubai, bloccati Crosetto e 204 ragazzi italiani. I media iraniani: "Negli attacchi centrata una scuola, morte 85 studentesse"
- Usa e Israele attaccano l'Iran e fanno appello alla popolazione: "Insorgete". Trump: "Khamenei è morto". La reazione di Teheran: missili su Tel Aviv e gli obiettivi americani nel Golfo. Medio Oriente in fiamme, chiuso lo Stretto di Hormuz. Italia non avvisata, il ministro della Difesa Crosetto è bloccato con la famiglia a Dubai. Sanremo, sul palco la staffetta Conti-De Martino: ufficializzato in diretta il presentatore e il direttore artistico dell'edizione 2027
- Attacco all'Iran, il mondo trema: massicci raid di Stati Uniti e Israele. Trump: "Khamenei è morto, cambieremo regime". La controffensiva: missili nel Golfo, colpiti gli hotel dei turisti a Dubai. Gli ayatollah: "Chiuso lo Stretto di Hormuz". Europei non avviati, bombe sulla base italiana in Kuwait. Evacuati 500 connazionali. Sicurezza, il sondaggio: il 60% boccia il governo, uno su due vuole lo scudo penale. Sanremo, nella serata finale il passaggio di consegne Carlo Conti-Stefano De Martino
- Guerra nel Golfo: missili di Usa e Israele sull'Iran, almeno 200 morti. Trump: "Ucciso Khamenei, uno dei più malvagi al mondo". Teheran risponde colpendo Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita. Chiuso lo Stretto di Hormuz. La premier Meloni chiama i leader arabi: ora de-escalation. Sanremo, il gran finale: "Per sempre sì" di Sal Da Vinci trionfa al Festival. Carlo Conti passa la mano: nel 2027 toccherà a Stefano De Martino, l'annuncio sul palco durante l'ultima serata
- Liberi dal male. Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: "Khamenei è morto". Teheran chiude lo Stretto di Hormuz: lo stop al petrolio ridimensionerebbe anche la Cina. Gioia degli iraniani dopo la morte del leader: applausi alle finestre. Resta il rebus sul successore. Ma ora la pace in Medioriente è possibile: serve un nuovo asse con gli Stati volenterosi. Però la sinistra difende gli ayatollah, con i "pasdaran d'Italia". Tram deragliato a Milano, indagine sui freni: i sistemi d'emergenza non avrebbero funzionato
- Giornata di fuoco in Medio Oriente. Ieri mattina, poco dopo le 6 italiane, le Forze armate Usa e israeliane hanno bombardato l’Iran. Colpita la capitale Teheran a e altre cinque città. Immediata la reazione iraniana: missili su Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Israele. I Pasdaran minacciano di chiudere lo stretto di Hormuz, dove transita il 20% del petrolio mondiale. In serata i media israeliani hanno annunciato la morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran.
- Usa e Israele attaccano l'Iran, centinaia di morti. Ue e Italia stanno con gli aggressori. Il ministro della Difesa Crosetto bloccato in ferie a Dubai: Trump e Netanyahu non avvertono gli alleati. L'analisi dell'orientalista iraniana: "Vogliono dividere il Paese in Stati etnici, così da renderlo inesistente". Roma, in 10mila per contestare il dl Bongiorno sugli stupri
- Iran, è guerra. Usa e Israele attaccano il regime, che reagisce lanciando missili in tutto il Medio Oriente. Netanyahu: "Ucciso Khamenei". Trump: "L'ayatollah è morto, chiederanno a me chi voglio come successore". Dissidenti iraniani in festa nel mondo, Sinistra italiana in lutto. Colpita una base italiana, governo in allarme. Commerci mondiali appesi allo Stretto di Hormuz, che è stato bloccato dopo i raid
- Operazione congiunta di Israele e Usa contro l'Iran: colpito il cuore del regime. Netanyahu: "Ucciso l'ayatollah". La Repubblica islamica risponde con missili su Tel Aviv, Dubai e basi americane. Iraniani sospesi tra paura e speranza. Trump gioca alla roulette con la nuova guerra in Medioriente. Per Israele è il finale di partita: il regime change è il vero obiettivo, è la strategia dello Stato ebraico per eliminare gli ayatollah