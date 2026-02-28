Anziana morta colpita da auto in fuga da Carabinieri, preso un 20enne

Il giovane, condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida, è accusato di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso

I Carabinieri di Modena hanno arrestato un 20enne che si trovava alla guida - senza patente perché mai conseguita - dell'Alfa 159, risultata non assicurata, a bordo della quale si è scontrato, nel tentativo di fuggire da due pattuglie dell'Arma, con una Lancia Y causando il ferimento di una 89enne poi deceduta, per le lesioni riportate, all'Ospedale di Baggiovara. Il giovane, condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida, è accusato di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Fermati due occupanti della vettura: minorenni sono stati affidati ai genitori.