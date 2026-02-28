Genova, accoltellamento su bus: grave 14enne

Accoltellato a torace e addome, ha riportato profonde ferite. Un coetaneo di nazionalità albanese è stato fermato dalla polizia e sono in corso le indagini

Un ragazzo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Il quattordicenne, di origine marocchina, secondo quanto ricostruito, è stato accoltellato a torace e addome e ha riportato profonde ferite. Sul posto il 118, la Croce Bianca di Bolzaneto e la polizia di Stato. Un coetaneo di nazionalità albanese è stato fermato dagli agenti e sono in corso le indagini.