Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Giornata difficile per chi viaggerà il 18 marzo: sono infatti previste diverse mobilitazioni a livello locale e nazionale. Le più importanti sono quelle indette da Usb Lavoro Privato e che riguarderanno i lavoratori di Ita Airways e Easyjet, che incroceranno le braccia tra le 13 e le 17. Non sono le sole: previsto infatti uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, proclamato da OST Cub Trasporti, che riguarderà il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, oltre a quello della società Alha presso l’aeroporto di Milano Malpensa.