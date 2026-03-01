Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Introduzione
Anche il mese di marzo è interessato da diverse mobilitazioni, nel settore dei trasporti come in quello del pubblico impiego. Diverse le mobilitazioni in programma: da segnalare lo sciopero generale in programma il 9 marzo, quello riguardante le compagnie aeree, previsto per il prossimo 18 marzo, e quello dei Vigili del Fuoco già previsto il 19 marzo. A chiudere il mese l’agitazione dei lavoratori della scuola, in calendario per il 27 marzo
Quello che devi sapere
Sasà Bolzano – 2 marzo
Prevista un’agitazione di 24 ore da parte del personale del trasporto pubblico locale della società Sasà di Bolzano. Nel rispetto delle fasce di garanzia, l’agitazione sarà dalle 9 alle 12 e dalle 15 fino a fine servizio.
EAV Napoli – 6 marzo
L’organizzazione sindacale OSP Faisa-Confail ha indetto una protesta della durata di un’intera giornata. La mobilitazione interessa in particolare gli addetti della Divisione Ferro e gli operatori viaggianti delle Linee Vesuviane appartenenti all’azienda di trasporto EAV di Napoli, con ripercussioni soprattutto nei collegamenti ferroviari regionali e nell’area metropolitana partenopea.
Sciopero generale – 9 marzo
Il 9 marzo Slai-Cobas per il Sindacato di Classe ha proclamato uno sciopero rivolto a ogni settore produttivo, includendo pubblico impiego, realtà private e ambito cooperativo, esteso per tutto l’arco della giornata. L'impatto potenziale va oltre i trasporti e può interessare diversi servizi pubblici, logistica e mobilità urbana nelle città italiane.
Trasporti pubblici locali – 16 marzo
Nel corso della giornata del 16 marzo, previste diverse mobilitazioni del trasporto pubblico locale in giro per l’Italia, nel rispetto delle fasce di garanzia:
- Sciopero di 24 ore del personale della società Autoservizi Russo di Palermo indetto da Osr Faisa- Cifal. Lo stesso sindacato ha indetto anche una mobilitazione di 24 ore del personale della società Segesta sempre di Palermo;
- Sciopero di 24 ore del personale della Società Unica Abruzzese di Trasporto (o TUA), indetto dal sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl;
- Osr – Faisa Cifal ha proclamato anche uno sciopero di 24 ore del personale della società Etna Trasporti di Catania;
- Sempre Osr-Faisa Cifal ha indetto anche una mobilitazione di 24 ore del personale della società Interbus di Enna.
Aerei – 18 marzo
Giornata difficile per chi viaggerà il 18 marzo: sono infatti previste diverse mobilitazioni a livello locale e nazionale. Le più importanti sono quelle indette da Usb Lavoro Privato e che riguarderanno i lavoratori di Ita Airways e Easyjet, che incroceranno le braccia tra le 13 e le 17. Non sono le sole: previsto infatti uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, proclamato da OST Cub Trasporti, che riguarderà il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, oltre a quello della società Alha presso l’aeroporto di Milano Malpensa.
Vigili del Fuoco – 19 marzo
Per il 19 marzo è in programma uno sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco: indetto dalla Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, l’agitazione sarà per l’intera giornata e riguarderà il personale dirigente e non dirigente.
ATM – 27 marzo
Per la giornata di sciopero del 27 marzo, l’agitazione interesserà con modalità differenziate il personale del gruppo ATM. Per quanto riguarda i lavoratori viaggianti dei mezzi di superficie, della metropolitana, gli agenti di stazione e gli addetti al servizio POMA, l’astensione dal lavoro sarà attiva nelle fasce comprese tra le 8:45 e le 15:00 e poi nuovamente dalle 18:00 fino al termine del servizio. Nella rete NET dell’area urbana di Monza, invece, lo stop è previsto dalle 9:00 alle 11:50 e riprenderà dalle 14:50 fino alla conclusione dell’esercizio giornaliero. Per le linee extraurbane con riferimento al bacino di Trezzo sull’Adda, l’interruzione seguirà lo stesso schema adottato a Milano: sospensione dalle 8:45 alle 15:00 e nuova astensione dalle 18:00 sino a fine servizio.
Scuola - 27 marzo
Sempre il 27 marzo previsto uno sciopero nazionale del comparto scuola proclamato dal sindacato SISA: a essere interessati sono il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA), il personale docente e il personale dirigente.
AMTAB – 28 marzo
Nella giornata del 28 marzo prevista anche una mobilitazione del personale della società di trasporto pubblico locale AMTAB di Bari. La mobilitazione sarà di 4 ore, dalle ore 20 alle ore 24.
