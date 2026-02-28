Il decreto Sicurezza si inserisce nella strategia del governo che ha indicato la sicurezza come una delle priorità per il 2026 ed è stato varato dopo una serie di casi di cronaca che hanno alimentato il dibattito politico. Tra questi, le violenze al corteo per Askatasuna a Torino e l'episodio di Rogoredo, per il quale ora Elly Schlein ha esortato Giorgia Meloni e Matteo Salvini a "scusarsi con i familiari dell'uomo ucciso, con i giudici e con le forze dell'ordine" dopo essersi "buttati a strumentalizzare un fatto tragico". Sul provvedimento ci sono state lunghe interlocuzioni con il Quirinale e, dopo il via libera del Consiglio dei ministri, le coperture finanziarie sono state esaminate dalla Ragioneria dello Stato, in particolare per quanto riguarda l’aumento degli organici delle forze di polizia.



Cdm - ©Ansa