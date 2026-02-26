E poi da domani sarà il momento dello sciopero nazionale dei treni. Dalle 21 di venerdì e fino alle 20.59 di sabato a incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, in una sollevazione proclamata da diverse sigle sindacali. Parte dei treni a media e lunga percorrenza saranno comunque garantiti - qui è disponibile l’elenco di quelli di Trenitalia - mentre per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Fsi ha invece proclamato lo stop del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato, che inizia alle 21 di venerdì e finisce alle 20.59 di sabato.