Sciopero 26, 27 e 28 febbraio: si fermano treni e aerei. Gli orari

Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraioCronaca
Introduzione
Gli ultimi giorni di febbraio saranno difficili per il sistema dei trasporti italiani. Giovedì 26 febbraio sciopera il settore del trasporto aereo, mentre venerdì 27 e sabato 28 tocca invece al trasporto ferroviario. Si prevedono quindi diversi disagi per chi dovrà spostarsi internamente o uscire dal Paese.
Quello che devi sapere
Lo sciopero degli aerei del 26 febbraio
L’astensione dal lavoro del 26 febbraio in realtà si sarebbe dovuta tenere lo scorso 16 febbraio: è stata spostata di dieci giorni per la precettazione imposta dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha preferito posticipare la data per non farla coincidere con il periodo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Per approfondire: Lo scioperometro di Sky TG24 - Tutti i numeri per monitorare in tempo reale gli scioperi nel settore trasporti in Italia
Gli scioperi di ITA Airways, easyJet e Vueling del 26 febbraio
Giovedì prossimo lo sciopero, proclamato da Cub Trasporti, durerà 24 ore e interesserà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. A fianco a questa mobilitazione ce ne sono però altre, che toccano lo stesso settore. Dalle 00:01 alle 23:59 incrocia le braccia anche il personale di ITA Airways, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. Lo stesso fanno, sorretti dalle medesime sigle sindacali, anche i piloti e gli assistenti di volo di easyJet Airlines. Non lavora invece per quattro ore, dalle 13 alle 17, il personale navigante di easyJet, il personale di terra e di volo di ITA Airways e il personale navigante di Vueling Airlines. Questi ultimi tre scioperi sono stati proclamati da Usb Lavoro Privato.
Cancellato il 55% dell'operativo di ITA
Sembra che la situazione non sarà delle migliori. "A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di giovedì 26 febbraio della durata di 24 ore, ITA Airways si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio", ha fatto sapere la compagnia in questi giorni sul suo sito web ufficiale, dove è possibile vedere la lista dei voli cancellati. Si invitano pertanto "tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre l'8 marzo 2026 chiamando il numero +39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".
Lo sciopero dei treni del 27 e 28 febbraio
La sera del 27 febbraio si apre lo sciopero dei trasporti ferroviari, che finirà poi nella serata del giorno seguente. Aderiscono Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord: anche in questo caso l’impatto potrebbe essere notevole. Lo sciopero, come sempre, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sono ancora una volta varie le sigle coinvolte. Cub Trasporti/Sgb ha proclamato uno sciopero del trasporto merci su rotaia e del trasporto ferroviario locale, che va dalle 21 di venerdì 27 alle 20:59 di sabato 28. È invece di 8 ore l’astensione dal lavoro decretata da Usb Lavoro Privato per il trasporto merci su rotaia. Si va dalle 22 del 27 febbraio alle 05:59 del 28. L’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Fsi ha invece proclamato lo sciopero del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato, che inizia alle 21 del 27 e finisce alle 20:59 del 28.
I treni garantiti
Sul sito di Trenitalia è disponibile comunque la lista dei treni a media e lunga percorrenza garantiti anche durante lo sciopero. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono assicurati i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile a questo link. Per Trenord sono consultabili sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Italo pubblicherà la lista dei suoi treni garantiti sui propri canali web.
Lo sciopero del trasporto pubblico locale a Bari
A livello locale, il 27 febbraio a Bari ci sarà anche lo sciopero del trasporto pubblico locale. Per quattro ore, dalle 19:30 alle 23:30, si astengono dal lavoro gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici di Bari. A decretarlo sono stati Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil e Faisa-Cisal.